Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε χθες (21/09) φόρο τιμής στον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σε μία τελετή μνήμης που έγινε στο στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ, παρουσία πάνω από 60.000 ανθρώπων.

O πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για έναν «σπουδαίο ήρωα της Αμερικής» ενώ τον χαρακτήρισε «μάρτυρα». Ο Τραμπ ήταν ο κεντρικός ομιλητής ενώ το κορυφαίοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξήραν την πολιτική κληρονομιά του Κερκ που έπεσε νεκρός από σφαίρες στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία, έζησε με τόλμη και επιχειρηματολόγησε με λαμπρό τρόπο», είπε ο Τραμπ.

STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Συγκινητική ήταν η ομιλία της συζύγου του Κερκ, Έρικα, η οποία αναλαμβάνει επικεφαλής της Turning Point USA, της νεολαιίστικης οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο υπερσυντηρητικός διαμορφωτής της κοινής γνώμης

«Ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι, ήθελε να σώζει νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς αυτός που του πήρε τη ζωή», είπε, προσθέτοντας: «Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι μίσος».

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

Δεκάδες χιλιάδες στο αντίο του Τσάρλι Κερκ

Χαρακτηριστική φιγούρα του δεξιού κινήματος MAGA ("Make America Great Again"), ο Τσάρλι Κερκ χρησιμοποιούσε τα εκατομμύρια των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις παρεμβάσεις τους στα πανεπιστήμια για να υπερασπιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και να διαδώσει τις εθνικιστικές, χριστιανικές και συντηρητικά παραδοσιακές ιδέες του στους νέους.

«Θα μιλήσω για τα σπουδαία πράγματα που έκανε. Ήταν εκπληκτικός. Είχε φοβερή επιρροή. Για έναν τόσο νέο άνδρα, έκανε σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί καθώς αναχωρούσε για την Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

«Πριν από δέκα χρόνια, αυτά τα πανεπιστήμια ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Αλλά τώρα οι συντηρητικοί είναι τάση, είναι μεγάλη τάση», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο αντιπρόεδρός του, που ήταν πολύ φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και ο υπερσυντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον αναμένεται να πάρουν τον λόγο σε αυτό τον φόρο τιμής στον Κερκ, που άρχισε στις 11 το πρωί τοπική ώρα (9 το βράδυ ώρα Ελλάδας).

Πριν καν ξημερώσει, χιλιάδες άνθρωποι, μερικοί ταξίδεψαν από μακριά, σχημάτιζαν ουρά για να τιμήσουν τη μνήμη αυτού του ινδάλματος του τραμπισμού, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Παρότι απαγορεύτηκε οι άνθρωποι να έχουν τσάντες για λόγους ασφαλείας, πολλοί μέσα στο πλήθος φρόντισαν να ντυθούν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών, φορούσαν κόκκινα καπελάκια "Make America Great Again" ή μπλουζάκια που έγραφαν «Είμαι ο Τσάρλι Κερκ».

«Τον θεωρώ ως έναν μάρτυρα για τον Χριστό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 44χρονη Τεξανή Μόνικα Μιρέλες, η οποία οδήγησε σχεδόν 12 ώρες για να παραστεί στην τελετή. «Ήταν το τέλειο παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Χριστιανοί, να είμαστε γενναίοι και να κάνουμε την φωνή μας να ακούγεται. Είναι τόσο λυπηρό που σιώπησε», λέει αυτή η νοσηλεύτρια μεξικανικής καταγωγής που συμφωνούσε 100% με όσα έλεγε ο Κερκ κατά της έκτρωσης και της παράτυπης μετανάστευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, BBC