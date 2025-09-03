Η αγκαλιά Πούτιν στον Κίμ, το «ευχαριστώ» για την Ουκρανία και τα εξαφανισμένα ίχνη του Βορειοκορεάτη

Με τους δύο ηγέτες να υπόσχονται να συναντηθούν εκ νέου στη Μόσχα, Κιμ Γιονγκ Ουν και Βλαντίμιρ Πούτιν αποχώρησαν από το Πεκίνο, αφού έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, καθώς συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την επικράτηση έναντι της Ιαπωνίας, χώρας που συμμετείχε στις Δυνάμεις του Άξονα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να επισκεφθεί τη Μόσχα, ενώ φέρεται να τον ευχαρίστησε για «τη μάχη του απέναντι στον νεοναζισμό», εννοώντας φυσικά της ουκρανικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη διαβεβαίωση του δευτέρου ως προς τον ρόλο, που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν οι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Putin has invited Kim Jong Un to Moscow and thanked him for the "fight against modern neo-Nazism.”



At his meeting with Kim Jong Un, Putin stated that Russia will never forget North Korea’s participation “in the fight against modern neo-Nazism.”



Kim Jong-un thanked Putin for his… pic.twitter.com/WavJM4Vp8n — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

Κιμ Γιονγκ Ουν: Τα εξαφανισμένα ίχνη του Βορειοκορεάτη

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε από τη συνάντηση των δύο ηγετών ήταν το «μετά». Όχι στη φάση της αγκαλιάς, αλλά αφού ολοκληρώθηκε η συνάντησή τους, οι βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να καθαρίσουν και στην ουσία να «εξαφανίσουν» τα ίχνη του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν στο Telegram δείχνουν προσωπικό να «καταστρέφει» κάθε ίχνος του ακόμα και από τις καρέκλες που κάθισε από το ποτήρι που ήπιε νερό στη συνάντηση με τον Πούτιν.

Άνδρες της ασφάλειάς του καθάρισαν με μανία το κάθισμά του και κάθε μέρος των επίπλων που είχε αγγίξει με υγρά μαντηλάκια για να μην μείνει ούτε ένα κύτταρο του δικτάτορα.

The staff accompanying the North Korean leader meticulously erased all traces of Kim's presence.



They took the glass he drank from, wiped down the chair's upholstery, and cleaned the parts of the furniture the Korean leader had touched. pic.twitter.com/JOXVxg04Ym — Russian Market (@runews) September 3, 2025