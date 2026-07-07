Η Αίτνα ξυπνά ξανά και οι αρχές χάνουν τον «ύπνο» τους: «Κόκκινος» συναγερμός για τις πτήσεις στην Κατάνια

Έχοντας αρχίσει να «γουργουρίζει» ήδη από την κυριακή (5/7), η Αίτνα εξερράγη ξανά στη Σικελία, εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας και προκαλώντας προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις, με το αεροδρόμιο της Κατάνια να αναστέλλει τη λειτουργία του.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο κομβικός αερολιμένας θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον έως τις 10:00 σήμερα (7/7). Η ιταλική αεροπορική εταιρεία ITA Airways ανακοίνωσε ότι όλες οι πτήσεις προς και από την Κατάνια θα ακυρωθούν ή θα μεταφερθούν σε διαφορετικές ώρες.

🚨 Etna, Sicily, Italy 🇮🇹



The pyroclastic activity of July 5, 2026



Absolutely spectacular! pic.twitter.com/Ma9F5Ow960 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) July 5, 2026

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας αναβάθμισε τον αεροπορικό συναγερμό στο υψηλότερο επίπεδο, το «κόκκινο», μετά την καταγραφή έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Αίτνα - Νέα ανησυχία για το ηφαίστειο

Οι εικόνες από την περιοχή καταγράφουν εντυπωσιακές εκρήξεις, με πίδακες λάβας και πυρακτωμένα πετρώματα να εκτοξεύονται από τον κρατήρα της Αίτνας.

Νέα ενεργοποίηση της Αίτνας στην Ιταλία, 5/7/2026 | Getty

Η νέα φάση δραστηριότητας ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής, όταν το ηφαίστειο άρχισε να απελευθερώνει τέφρα από έναν αεραγωγό στην ανατολική πλευρά του κρατήρα Βορατζίνα, στην κορυφή του ηφαιστείου. Καθώς περνούσαν οι ώρες, η ένταση αυξήθηκε, με τις στήλες τέφρας να ανεβαίνουν περίπου ένα μίλι πάνω από τον κρατήρα.

Το βράδυ, η Αίτνα συνέχισε τη δραστηριότητά της, εκτοξεύοντας φωτεινά κομμάτια λάβας στον ουρανό και δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο θέαμα για την ευρύτερη περιοχή.