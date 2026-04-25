Η ανάρτηση Τραμπ για την ακύρωση του ταξιδιού στο Πακιστάν - Αραγτσί: «Δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το Σάββατο 25 Απριλίου ότι ακύρωσε το ταξίδι των Αμερικανών απεσταλμένων του για διαπραγματεύσεις με την ιρανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

«Πάρα πολύς χρόνος χάνεται στα ταξίδια, πάρα πολλή δουλειά!» έγραψε σε νέα ανάρτηση του στην πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι επικρατεί «σύγχυση» ως προς το ποιος έχει τον έλεγχο στην Τεχεράνη.

«Υπάρχουν έντονες εσωτερικές αντιπαραθέσεις και σύγχυση στην ηγεσία τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι», ανέφερε.

«Επίσης, εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα! Αν θέλουν να μιλήσουν, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας καλέσουν!!!», κατέληξε.

Truth Social / @realDonaldTrump

Αραγτσί: «Ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές»

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την επίσκεψη του στο Πακιστάν και την ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προχώρησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, μέσα από νέα δήλωση, τονίζοντας πως το Ιράν «μοιράστηκε ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου».

Τόνισε ότι η επίσκεψη της Τεχεράνης στο Πακιστάν ήταν «πολύ γόνιμη», ενώ για την κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε πως «ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία»

Αναλυτικά η δήλωση του Αμπάς Αραγτσί:

«Πολύ γόνιμη επίσκεψη στο Πακιστάν, της οποίας τις καλές υπηρεσίες και τις αδελφικές προσπάθειες για την επαναφορά της ειρήνης στην περιοχή μας εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Μοιραστήκαμε τη θέση του Ιράν σχετικά με ένα βιώσιμο πλαίσιο για τη μόνιμη λήξη του πολέμου κατά του Ιράν. Ακόμη δεν έχουμε δει αν οι ΗΠΑ είναι πραγματικά σοβαρές όσον αφορά τη διπλωματία».