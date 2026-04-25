Στον πάγο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Φεύγει από το Πακιστάν ο Αραγτσί - Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Κούσνερ και Γούιτκοφ

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον για μια συμφωνία που δώσει οριστικό τέλος στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μετά τις τελευταίες προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ιράν για νέες διαπραγματεύσεις.

Η ιρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έφυγε από το Ισλαμαμπάντ, ύστερα από υψηλού επιπέδου συναντήσεις όλη την ημέρα, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

Λίγο πριν αναχωρήσουν, οι αντιπρόσωποι του Ιράν παρέδωσαν στους Πακιστανούς ηγέτες την επίσημη λίστα απαιτήσεών της για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με τον Guardian οι ίδιοι φαίνεται πως κατευθύνονται προς το Ομάν και τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί σαφές πότε αναμένεται να φτάσει η αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

Σημειώνεται πως, ενώ ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα ταξιδέψουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε πει ότι «δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση να λάβει χώρα μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» και οι «παρατηρήσεις του θα μεταφερθούν μέσω του Πακιστάν».

Διαβάστε επίσης: Μέση Ανατολή: Έφτασε στο Πακιστάν ο Αραγτσί – Άγνωστο αν θα γίνουν απευθείας διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι στο Πακιστάν των απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ για επαφές με την Τεχεράνη

«Δεν θα κάνετε ένα ταξίδι 18 ωρών για να πάτε εκεί, έχουμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας», είπε ο Τραμπ ότι ανέφερε στους Γουίτκοφ και Κούσνερ.

«Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν θα κάνετε άλλες πτήσεις 18 ωρών για να καθόμαστε και να μιλάμε για το τίποτα», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαχμπάζ Σαρίφ, έκανε νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ύστερα από την συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί.

«Είχαμε μια εξαιρετικά θερμή και φιλική ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή. Συζητήσαμε επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Πακιστάν-Ιράν», είπε χαρακτηριστικά ο Σαρίφ.

Ο Αραγτσί παρουσίασε τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις και επιφυλάξεις της Τεχεράνης

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν παρουσίασε το Σάββατο τις απαιτήσεις του Ιράν και τις επιφυλάξεις του αναφορικά με τις αμερικανικές τοποθετήσεις, καθώς στο Ισλαμαμπάντ πραγματοποιούταν μια νέα προσπάθεια για την λήξη ενός πολέμου που έχει στοιχίσει χιλιάδες ζωές και έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις παγκόσμιες αγορές.

Παρά το γεγονός ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών ήταν περιορισμένες, ο Αραγτσί πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σαχμπάζ Σαρίφ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Πακιστάν το Σάββατο, ωστόσο το Ιράν μέχρι στιγμής λέει «όχι» στον νέο γύρο άμεσων συνομιλιών.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, παρουσίασε τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, καθώς και τις επιφυλάξεις της για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, στους Πακιστανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με μια πακιστανική πηγή που συμμετείχε στις συνομιλίες και μίλησε στο Reuters.

Παράλληλα, ο Αραγτσί, σε ανάρτηση στο Telegram, επαίνεσε τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστανού Στρατηγού Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, μετά από συνάντηση το πρωί.

Σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν, οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εκεχειρία» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «καθώς και τη συνεργασία για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Δυτικής Ασίας».

Ο Αραγτσί επαίνεσε «την κυβέρνηση του Πακιστάν, ειδικά τον Στρατηγό Ασίμ Μουνίρ, για την εγκαθίδρυση της εκεχειρίας και την ολοκλήρωση του πολέμου» και μοιράστηκε τις «απόψεις και τις σκέψεις του Ιράν σχετικά με το θέμα», συνεχίζει η δήλωση.

Από την πλευρά του, ο Μουνίρ «ανέφερε την ετοιμότητα της χώρας να συνεχίσει τις προσπάθειες μεσολάβησης του Πακιστάν μέχρι να επιτευχθεί αποτέλεσμα», καταλήγει η δήλωση.