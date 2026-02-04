Μενού

Η απρόσμενη μασκότ της κινεζικής Πρωτοχρονιάς – Πώς βρέθηκε ο Ντράκο Μαλφόι στον στολισμό

Η Κίνα υποδέχεται τη χρονιά του Αλόγου με μία, διαφορετική θα μπορούσε να πει κανείς, μασκότ. Πώς βρέθηκε ο χαρακτήρας του Χάρι Πόρτερ στον στολισμό;

Reader symbol
Newsroom
O Ντάκο Μαλφόι πρωταγωνιστής στον πρωτοχρονιάτικο στολισμό της Κίνας
O Ντάκο Μαλφόι πρωταγωνιστής στον πρωτοχρονιάτικο στολισμό της Κίνας | X
  • Α-
  • Α+

Καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά, υποδεχόμενη την χρονιά του Αλόγου, μία απρόσμενη φιγούρα έχει γίνει σύμβολο της σημαντικής στιγμής. Ο Ντράκο Μαλφόι (Draco Malfoy) ο χαρακτήρας του Χάρι Πότερ, χρησιμοποιείται ως σύμβολο τύχης. 

Η ξανθιά και κυνική νέμεση του Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδείχθηκε ο ηθοποιός Τομ Φέλτον, εμφανίζεται στον πρωτοχρονιάτικο στολισμό.

Η καλή τύχη κρύβεται στο όνομα: Το «Malfoy» μεταγράφεται ως «Ma Er Fu» στα μανδαρινικά. Η πρώτη λέξη «Ma» σημαίνει «άλογο», ενώ η τρίτη αναφέρεται στην καλή τύχη. Αν διαβαστεί μαζί, ακούγεται σαν τα άλογα να φέρνουν καλή τύχη.

Βίντεο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολίτες να στολίζουν τα σπίτια τους με κόκκινες αφίσες που φέρουν μηνύματα με ευχές. Μόνο που αυτή τη φορά, μαζί με μηνύματα για πλούτο και υγεία, υπάρχει το χαρακτηριστικό χαμόγελο του ξανθού νταή του Χόγκουαρτς.

Η Χρονιά του Αλόγου ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου με το τέλος της Χρονιάς του Φιδιού, να ζώο εξίσου ταιριαστό για τον χαρακτηρισμό εκπρόσωπο των Σλίθεριν.

Ο ίδιος ο Φέλτον αποφάσισε να διασκεδάσει τη χρήση του προσώπου του και ανήρτησε story στο Instagram όπου φαίνεται το πελώριο πανό σε αίθριο ενός κινεζικού εμπορικού κέντρου, στο οποίο απεικονίζεται ο χαρακτήρας με στολή μάγου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL