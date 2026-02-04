Η απρόσμενη μασκότ της κινεζικής Πρωτοχρονιάς – Πώς βρέθηκε ο Ντράκο Μαλφόι στον στολισμό

Καθώς η Κίνα ετοιμάζεται να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά, υποδεχόμενη την χρονιά του Αλόγου, μία απρόσμενη φιγούρα έχει γίνει σύμβολο της σημαντικής στιγμής. Ο Ντράκο Μαλφόι (Draco Malfoy) ο χαρακτήρας του Χάρι Πότερ, χρησιμοποιείται ως σύμβολο τύχης.
Η ξανθιά και κυνική νέμεση του Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδείχθηκε ο ηθοποιός Τομ Φέλτον, εμφανίζεται στον πρωτοχρονιάτικο στολισμό.
Η καλή τύχη κρύβεται στο όνομα: Το «Malfoy» μεταγράφεται ως «Ma Er Fu» στα μανδαρινικά. Η πρώτη λέξη «Ma» σημαίνει «άλογο», ενώ η τρίτη αναφέρεται στην καλή τύχη. Αν διαβαστεί μαζί, ακούγεται σαν τα άλογα να φέρνουν καλή τύχη.
Βίντεο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολίτες να στολίζουν τα σπίτια τους με κόκκινες αφίσες που φέρουν μηνύματα με ευχές. Μόνο που αυτή τη φορά, μαζί με μηνύματα για πλούτο και υγεία, υπάρχει το χαρακτηριστικό χαμόγελο του ξανθού νταή του Χόγκουαρτς.
Η Χρονιά του Αλόγου ξεκινά στις 17 Φεβρουαρίου με το τέλος της Χρονιάς του Φιδιού, να ζώο εξίσου ταιριαστό για τον χαρακτηρισμό εκπρόσωπο των Σλίθεριν.
Ο ίδιος ο Φέλτον αποφάσισε να διασκεδάσει τη χρήση του προσώπου του και ανήρτησε story στο Instagram όπου φαίνεται το πελώριο πανό σε αίθριο ενός κινεζικού εμπορικού κέντρου, στο οποίο απεικονίζεται ο χαρακτήρας με στολή μάγου.
- Τραγωδία στη Χίο: Πώς έγινε η θανατηφόρα σύγκρουση - Σε κρίσιμη κατάσταση οι τραυματίες σύμφωνα με τους γιατρούς
- Η ανατριχιαστική αποκάλυψη του Σόμπολου: «Με καλάζνικοφ όλοι, ακούω να έρχονται δίπλα μου - Η σφαίρα δεν με πέτυχε»
- Συνεχίζεται η απεργία: Χωρίς ταξί Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη
- Η viral στιγμή του Νατσιού, ο φέρελπις πρύτανης και το μοναδικό πράγμα που ενώνει Σαμαρά-Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.