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Η ασφαλέστερη χώρα του κόσμου για το 2026 είναι στην Ευρώπη και κερδίζει τον τίτλο για 19η φορά

Το Global Peace Index παρουσίασε τη λίστα με τις 10 πιο ασφαλείς χώρες για να ζει κανείς το 2026. Ποια έρχεται πρώτη.

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Ρέικιαβικ
Ρέικιαβικ | Sgutterstock
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Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο το 2026; Σε μια εποχή, όπου οι διεθνείς συγκρούσεις βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, ορισμένα κράτη συνεχίζουν να αποτελούν καταφύγια ειρήνης, κοινωνικής σταθερότητας και υψηλής ποιότητας ζωής για τους κατοίκους τους.

Σήμερα, η αίσθηση της ατομικής και κοινωνικής ασφάλειας αποτελεί το κυριότερο κριτήριο για όσους σχεδιάζουν το επόμενο ταξίδι τους, αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες ή σκέφτονται να μετακομίσουν στο εξωτερικό.

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