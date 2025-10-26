Η αστυνομία Λονδίνου έπαθε... ΕΛΑΣ: Άφησε ελεύθερο σεξουαλικό εγκληματία και τώρα του ζητάει να παραδοθεί οικειοθελώς

Τεράστια γκάφα από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία τώρα τρέχει και δεν φτάνει και απευθύνει έκκληση σε έναν μετανάστη που διέπραξε σεξουαλικά αδικήματα να παραδοθεί, αφού αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος από φυλακή στο Έσσεξ!

Ο Χαντούς Κεμπάτου αφέθηκε ελεύθερος λίγες εβδομάδες μετά τη φυλάκισή του για σεξουαλική επίθεση σε ένα 14χρονο κορίτσι και μια γυναίκα στο Έπινγκ του Έσσεξ, ενώ διέμεναν σε ξενοδοχείο.

Ο διοικητής Τζέιμς Κόνγουεϊ δήλωσε το Σάββατο ότι η αστυνομία «ερευνά όλα τα ενδεχόμενα» για την εξαφάνισή του. Ο Κεμπάτου, έχει κάνει πολλά ταξίδια με τρένο σε όλο το Λονδίνο από τότε που αφέθηκε ελεύθερος.

Σε άμεση έκκληση προς τον Κεμπάτου, ο Κόνγουεϊ είπε: «Θέλουμε να σε εντοπίσουμε με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Είχες ήδη δηλώσει την επιθυμία να επιστρέψεις στην Αιθιοπία όταν μίλησες με το προσωπικό της υπηρεσίας μετανάστευσης. Το καλύτερο για σένα είναι να επικοινωνήσεις απευθείας μαζί μας είτε καλώντας το 999 είτε με παρουσία σε ένα αστυνομικό τμήμα».

Το βράδυ του Σαββάτου, η αστυνομία δημοσίευσε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που έδειχνε τον Κεμπάτου σε μια βιβλιοθήκη στην περιοχή Ντάλστον του Χάκνεϊ, στο βόρειο Λονδίνο, γύρω στις 18:00 την Παρασκευή, να φοράει ακόμα τη γκρι φόρμα του, που είχε στη φυλακή.

Εθεάθη να κουβαλάει τα πράγματά του σε μια λευκή τσάντα διακοσμημένη με εικόνες αβοκάντο.

Επιπλέον αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς οδήγησε στην απελευθέρωσή του, αλλά πηγές της φυλακής δήλωσαν στο προσωπικό του BBC από το HMP Chelmsford ότι ο Κεμπάτου οδηγήθηκε μακριά από τη φυλακή και προς τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Ένας σωφρονιστικός υπάλληλος από το HMP Chelmsford τέθηκε σε διαθεσιμότητα, αλλά ένα ανώτερο στέλεχος της φυλακής δήλωσε ότι το λάθος οφειλόταν «σε μια σειρά λαθών, πιθανώς επειδή το προσωπικό είναι υπερφορτωμένο και έχει έλλειψη».

«Δεν φταίει μόνο ένας σωφρονιστικός υπάλληλος. Αυτό θα ήταν άδικο», πρόσθεσαν.

