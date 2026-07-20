Η δουλειά δεν είναι ντροπή, αλλά βρήκαμε μια που είναι: Υπάλληλοι ντύνονται αρκούδες για εκπαίδευση στο κυνήγι

Σοβαρές διαστάσεις αρχίζει να παίρνει το ζήτημα της ανεξέλεγκτης εμφάνισης ασιατικών μαύρων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές της Ιαπωνίας.

Οι αρκούδες καθώς ψάχνουν τροφή, πλησιάζουν μέσα στους οικισμούς, εισβάλλουν σε σπίτια ενώ πραγματοποιούν επιθέσεις σε ανθρώπους, πολλές φορές ακόμα και θανατηφόρες.

Για τον λόγο αυτό, περισσότερα από 100 σχολεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας προσωρινώς ώστε να παραμείνουν ασφαλείς οι μαθητές, ενώ σε άλλες περιοχές γίνεται υποχρεωτική η συνοδεία από τους γονείς.

Εκτός από αυτά τα μέτρα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει και σε κάποιες.. αμφιλεγόμενες κινήσεις για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις αρκούδες, εκπαιδεύοντάς τους, ώστε να μπορούν να σκοτώνουν τα μεγάλα θηλαστικά.

Σύμφωνα με την Washington Post, σε ορισμένες αγροτικές περιοχές οι αρχές προσπαθούν να μάθουν τους κατοίκους στη χρήση όπλων προκειμένου να μπορούν να σκοτώνουν τις αρκούδες. Μάλιστα, υπάλληλοι του δήμου αναλαμβάνουν να παριστάνουν τις αρκούδες, φορώντας στολές και μάσκα και λειτουργούν ως «στόχοι» στους χώρους εκπαίδευσης.

Κυνηγοί της περιοχής στοχεύουν με ψεύτικα όπλα τις ψεύτικες αρκούδες, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν ώστε να μάθουν. Το New York Times εξηγεί ότι η απόκτηση και χρήση όπλου στην Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα αυστηρή ωστόσο λόγω της κατάστασης οι περισσότεροι εκπαιδεύονται ώστε να τους δοθεί η άδεια να αποκτήσουν.