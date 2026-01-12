Η ΕΕ προειδοποιεί ότι η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ

Σκληρή προειδοποίηση κατά των ΗΠΑ εξέδωσαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνοντας πως μια ενδεχόμενη εισβολή στη Γροιλανδία θα σήμανε το τέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα, Δευτέρα (12/01) ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους.
Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ κρατώντας την ίδια στάση, δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».
Την περασμένη εβδομάδα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν είχε προειδοποιήσει ξανά τις ΗΠΑ ότι μια επίθεση στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ και της τάξης ασφαλείας που έχει εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο Reuters μιλώντας από μια διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.
Ο Κουμπίλιους τόνισε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.
«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να σπεύσουν για αμοιβαία βοήθεια αν ένα άλλο κράτος μέλος βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική επιθετικότητα», είπε.
