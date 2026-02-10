Η ΕΕ σκληραίνει το άσυλο: Ταχείες απορρίψεις, νέος κατάλογος «ασφαλών χωρών»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ένα από τα πιο κρίσιμα κομμάτια της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερη αξιολόγηση αιτημάτων και αυστηρότερη εφαρμογή της έννοιας των «ασφαλών χωρών».

Με 408 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 60 αποχές, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν για πρώτη φορά έναν ενιαίο ενωσιακό κατάλογο ασφαλών χωρών καταγωγής, στον οποίο εντάσσονται το Μπανγκλαντές, η Κολομβία, η Αίγυπτος, το Κόσοβο, η Ινδία, το Μαρόκο και η Τυνησία.

Για τους υπηκόους των χωρών αυτών, οι διαδικασίες ασύλου θα επιταχύνονται σημαντικά, με την ευθύνη να αποδειχθεί ο κίνδυνος δίωξης να μεταφέρεται πλέον στον αιτούντα.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε και τον κανονισμό για την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας (396 υπέρ, 226 κατά, 30 αποχές), επιτρέποντας στα κράτη μέλη να κρίνουν απαράδεκτες αιτήσεις όταν ο αιτών έχει δεσμό με τρίτη χώρα, έχει διέλθει από αυτήν ή υπάρχει σχετική συμφωνία επανεισδοχής.

Τι αλλάζει για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Οι χώρες που βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία προς την ΕΕ θα θεωρούνται επίσης ασφαλείς, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, όπως:

ένοπλη σύγκρουση και αδιάκριτη βία,

ποσοστό αναγνώρισης ασύλου άνω του 20%,

οικονομικές κυρώσεις για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Δυνατότητα αναστολής – Εθνικοί κατάλογοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στις χώρες του καταλόγου και θα μπορεί να αναστέλλει ή να αφαιρεί χώρες εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν δικούς τους εθνικούς καταλόγους ασφαλών χωρών.

Ορισμένες διατάξεις, όπως οι ταχείες διαδικασίες στα σύνορα για αιτούντες με ποσοστό αναγνώρισης κάτω του 20%, μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, πριν από την πλήρη έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου τον Ιούνιο του 2026.

Ο εισηγητής Alessandro Ciriani χαρακτήρισε τον νέο κατάλογο «πολιτικό σημείο καμπής» που βάζει τέλος στην ασάφεια και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του συστήματος ασύλου.

Η εισηγήτρια Lena Düpont τόνισε ότι το νέο εργαλείο θα επιτρέψει την ταχύτερη απόρριψη «προδήλως αβάσιμων» αιτημάτων, αποσυμφορώντας τα συστήματα των κρατών μελών και μειώνοντας την πολυετή αναμονή των αιτούντων.