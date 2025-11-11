Η Ελβετική Φρουρά του Βατικανού ερευνάται για προσβλητική χειρονομία προς εβραίες γυναίκες

Ένα μέλος της Ελβετικής Φρουράς του Βατικανού, του μικρότερου στρατού στον κόσμο, που έχει ως κύριο ρόλο ττην προστασία του Πάπα, βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη προσβλητική χειρονομία προς δύο εβραίες γυναίκες.

Το φερόμενο περιστατικό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σημειώθηκε σε μία από τις πλαϊνές εισόδους της πλατείας του Αγίου Πέτρου, την ώρα που ο κόσμος συγκεντρωνόταν για τη γενική ακρόαση της 29ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πάπας Λέων καταδίκασε τον αντισημιτισμό.

Οι γυναίκες ανήκαν σε μια εβραϊκή αντιπροσωπεία που παρευρέθηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 60ής επετείου της Nostra aetate, μιας δήλωσης για τις σχέσεις της Καθολικής Εκκλησίας με τις μη χριστιανικές θρησκείες.

Σε συνέντευξή της στο Kathpress, ένα αυστριακό καθολικό πρακτορείο ειδήσεων, η Μιχάλ Γκόβριν, συγγραφέας και θεατρική σκηνοθέτης με έδρα το Τελ Αβίβ, είπε ότι καθώς αυτή και μια άλλη γυναίκα έμπαιναν στην πλατεία, ένας Ελβετός φρουρός «μας σφύριξε με εμφανή περιφρόνηση, λέγοντας «les juifs» (οι Εβραίοι)».

Τη Δευτέρα, ο Cpl Eliah Cinotti, εκπρόσωπος της Ελβετικής Φρουράς, δήλωσε ότι ο φρουρός τέθηκε υπό εσωτερική έρευνα «σύμφωνα με την τυπική διαδικασία» προκειμένου «να διασφαλιστεί ο επαγγελματισμός των φρουρών που βρίσκονται σε υπηρεσία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φερόμενο περιστατικό προέκυψε όταν «ένα άτομο… ζήτησε να τραβήξει μια φωτογραφία [της Ελβετικής Φρουράς]» και «όλα ξεκίνησαν από εκεί», πρόσθεσε ο Cinotti. «Αλλά για να είμαστε σαφείς, η Ελβετική Φρουρά αποστασιοποιείται πλήρως από οποιαδήποτε μορφή αντισημιτισμού», δήλωσε ο Cinotti.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Πάπας Λέων, ο οποίος εξελέγη τον Μάιο μετά το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, δήλωσε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρώτο επίκεντρο της Nostra aetate ήταν ο εβραϊκός κόσμος». Μεταξύ άλλων θεμάτων, το έγγραφο του 1965 απέρριψε την αιώνια κατηγορία ότι οι Εβραίοι ως σύνολο ήταν υπεύθυνοι για το θάνατο του Χριστού.

Η Καθολική Εκκλησία, πρόσθεσε ο Λέων, «καταδικάζει το μίσος, τις διώξεις, τις εκδηλώσεις αντισημιτισμού που στρέφονται εναντίον των Εβραίων, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιονδήποτε».

Ο Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, καταδίκασε επίσης τον αντισημιτισμό, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τους Παλαιστινίους και επικρίνοντας δημοσίως τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της ισραηλινής κυβέρνησης. Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Φραγκίσκος ζήτησε να διερευνηθεί εάν ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα συνιστούσε γενοκτονία.