Η Ελλάδα ελπίζει ότι ο Μπέρναμ θα επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα - «Επιστρέψτε τα, χωρίς όρους»

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σπιθαμή αισιοδοξίας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, στο οποίο παρουσιάζουν την μεθοδολογία της σκέψης τους.

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως ο Μπέρναμ είναι εδώ και χρόνια υπέρ της επιστροφής των γλυπτών. Τα συγκεκριμένα έργα, γνωστά και ως «Ελγίνεια μάρμαρα» βρίσκονταν στον αρχαίο ναό της Ακρόπολης της Αθήνας, ενώ πλέον είναι στο Βρετανικό μουσείο του Λονδίνου.

Andy Burnham will become Britain's next Prime Minister today - Will he become Greece's strongest ally yet in the campaign to reunite the Parthenon Sculptures



An exclusive article by Yannis Andritsopoulos, for TA NEA

⁦⁦@acropolis_the https://t.co/m697GB3Nou — Jim Mellas (@jimmellas) July 20, 2026

«Επιστρέψτε τα, χωρίς όρους», είχε γράψει ο Βρετανός πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, στην Ελλάδα, η ανάληψη των καθηκόντων του προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Το Σάββατο, η εφημερίδα «Τα Νέα» δημοσίευσε εκτενές άρθρο, υπενθυμίζοντας τις παλαιότερες δηλώσεις του υπέρ της επιστροφής των αρχαίων γλυπτών και θέτοντας το ερώτημα αν ο Μπέρναμ θα μπορούσε να εξελιχθεί στον «ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας μέχρι σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ».

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως δεν είναι σαφής ο τρόπος επιστροφής των Γλυπτών. Οι παλαιότερες κυβερνήσεις της Βρετανία υποστήριζαν επανειλλημένα πως το ζήτημα είναι αρμοδιότητα του μουσείου και όχι της κυβέρνησης. Η Βρετανία από πλευράς της έχει προτείνει να επιστραφούν τα γλυπτά με τη μορφή δανεισμού, με την ελληνικη πλευρά να διαμηνύει πως πρόκειται να δεχτεί μόνο συνολική επιστροφή της συλλογής.

Ο Μπέρναμ θα μπορούσε να αλλάξει στάση, ακολουθώντας το παράδειγμα του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος όταν ήταν φοιτητής υποστηρίζε την επιστροφή, ωστόσο όταν έγινε πρωθυπουργός, επέμενε πως πρέπει να μείνουν στην Βρετανία.