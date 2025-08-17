Η ελληνική κοινότητα του Πουέρτο Ρίκο - Πώς ζουν οι Έλληνες της Καραϊβικής

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, περισσότεροι από 5.000.000 πολίτες ελληνικής καταγωγής ζουν εκτός των εθνικών συνόρων.

Η ελληνική διασπορά συναντάται σε χώρες όλου του κόσμου, με τους ομογενείς να διατηρούν πολιτιστικές και συναισθηματικές σχέσεις με τη χώρα καταγωγής τους και να διαδίδουν έτσι τα ελληνικά έθιμα μέσω των κοινοτήτων που δημιουργούν, απ' άκρη σ' άκρη της Γης.

Μέχρι και στην Καραϊβική ακμάζει ο απόδημος ελληνισμός, αφού σύμφωνα με ρεπορτάζ του greekreporter, μια μικρή αλλά δυναμική ελληνική κοινότητα, βρίσκεται στο νησί του Πουέρτο Ρίκο, ανάμεσα στην Καραϊβική Θάλασσα και τον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Σαν Χουάν, η πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο. | Shutterstock

Η «συγγένεια» της Ελλάδας με το Πουέρτο Ρίκο

Πολλοί Έλληνες που ζουν στο Πουέρτο Ρίκο σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν διαπιστώσει ότι ο ρυθμός ζωής και οι πολιτιστικές αξίες του νησίού, μοιάζουν με αυτές της Ελλάδας.

Άλλωστε το ηλιόλουστο Πουέρτο Ρίκο, μπορεί να είναι μια μη ενσωματωμένη περιοχή των ΗΠΑ, αλλά πολιτισμικά, είναι πιο κοντά στη Λατινική Αμερική ενώ το κλίμα της περιοχής, προσομοιάζει με αυτό των χωρών της Μεσογείου.

Το στοιχείο της ζεστασιάς των ανθρώπων του Πουέρτο Ρίκο, επεσήμανε και ο Θεόδωρος Λαδιάς, μόνιμος επίσης κάτοικος του νησιού. «Μου αρέσει η ζεστασιά των ανθρώπων, με κάνει να νιώθω σαν να ήμουν πίσω στην Ελλάδα όπου μεγάλωσα».

Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο. | Unsplash

«Αυτό που με έκανε να μείνω και αυτό που με έκανε να αγαπήσω το Πουέρτο Ρίκο είναι ότι μου θύμισε αμέσως την Ελλάδα», συμπληρώνει στο greekreporter και η Αγγελική Μαντάγκα, Ελληνίδα που ζούσε στη Νέα Υόρκη και την άφησε για να ζήσει στο Πουέρτο Ρίκο.

Οι Έλληνες του Πουέρτο Ρίκο δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες γιατροί, οδοντιάτροι, κοσμηματοπωλείο που το έχει Έλληνας. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι επιχειρηματίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Shutterstock

Ο Ηλίας Βέρρας βρέθηκε στο Πουέρτο Ρίκο αφού σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά τη στρατιωτική του θητεία στην Ελλάδα. «Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το Πουέρτο Ρίκο και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», είπε. Άνοιξε μια γκαλερί κοσμημάτων στην οδό Cristo 202 στο Παλιό Σαν Χουάν, όπου άρχισε να εισάγει καλλιτεχνικά, υψηλής ποιότητας κοσμήματα από την Ελλάδα.

«Δεν υπήρξε ποτέ μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά είναι πάντα θορυβώδης» καταλήγει ο Ηλίας Βέρρας στο ρεπορτάζ του greekreporter.