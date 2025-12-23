Η επιστολή–βόμβα: Τι αποκαλύπτει το γράμμα Έπσταϊν προς Νάσαρ και οι αναφορές στον Τραμπ

Μια επιστολή που φέρεται να έχει γραφτεί από τον Τζέφρι Έπσταϊν και να έχει σταλεί στον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό της αμερικανικής ολυμπιακής ομάδας γυμναστικής που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση, περιλαμβάνει σαφείς αναφορές στον Ντόναλντ Τραμπ και επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Η επιστολή εντοπίστηκε στην πιο πρόσφατη παρτίδα εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν και δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση. Στο κείμενο, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του, αναφέρεται: «Όπως ήδη θα γνωρίζεις, έχω πάρει τον ‘σύντομο δρόμο’ για το σπίτι. Καλή τύχη! Μοιραζόμασταν ένα πράγμα… την αγάπη και τη φροντίδα μας για τις νεαρές κοπέλες και την ελπίδα ότι θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους» .

Στη συνέχεια, η επιστολή περιλαμβάνει αναφορά στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ: «Ο πρόεδρος μας μοιράζεται και αυτός την αγάπη μας για τις νεαρές, ελκυστικές κοπέλες. Όταν περνούσε μια νεαρή ομορφιά, του άρεσε να ‘αρπάζει’, ενώ εμείς καταλήγαμε να αρπάζουμε φαγητό στις τραπεζαρίες του συστήματος» . Το κείμενο κλείνει με τη φράση: «Η ζωή είναι άδικη. Δικός σου, Τζ. Έπσταϊν» .

Παραμένει ασαφές αν ο Έπσταϊν και ο Νάσαρ είχαν οποιαδήποτε προσωπική σχέση ή επικοινωνία πριν από την επιστολή. Σύμφωνα με τον Guardian, το γράμμα χρονολογείται στην πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ και είχε αναφερθεί για πρώτη φορά το 2023 από το Associated Press, όταν εντοπίστηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 4.000 σελίδες εγγράφων του Γραφείου Φυλακών.

Η σφραγίδα ταχυδρομείου φέρει ημερομηνία 13 Αυγούστου 2019, μόλις τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν στη φυλακή, ο οποίος αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Η επιστολή βρέθηκε εβδομάδες αργότερα στο ταχυδρομείο της φυλακής, αφού είχε επιστραφεί από σωφρονιστικό ίδρυμα στην Αριζόνα με την ένδειξη «δεν βρίσκεται πλέον σε αυτή τη διεύθυνση» .

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν και οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις.

Ο Λάρι Νάσαρ εκτίει ποινή 60 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή για κατοχή εικόνων παιδικής κακοποίησης, ενώ το 2018 καταδικάστηκε σε ποινή 40 έως 175 ετών σε φυλακή του Μίσιγκαν, αφού ομολόγησε την ενοχή του σε επτά κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης. Κατά τη διάρκεια της δίκης, περισσότερες από 150 γυναίκες – ανάμεσά τους οι ολυμπιονίκες Άλι Ράισμαν και Μακκάιλα Μαρόνι – κατέθεσαν ότι υπήρξαν θύματά του.