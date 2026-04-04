Η επιστροφή του τελεσιγράφου: Ο Τραμπ «θυμάται» τις 48 ώρες διορία και προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει

Επαναφορά του τελεσιγράφου 48 ωρών από τον Τραμπ στο Truth Social. Υπενθυμίζει στο Ιράν ότι ο χρόνος για συμφωνία τελειώνει.

Ντόναλντ-Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε ένα ιδιότυπο πολεμικό «déjà vu», ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην αγαπημένη του πλατφόρμα, Truth Social, για να θυμίσει στους ακολούθους του –και κυρίως στην Τεχεράνη– τις επιθετικές του προειδοποιήσεις. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί επανάληψη και υπενθύμιση παλαιότερων απειλών του, με τον ίδιο να υπογραμμίζει με νόημα πως ο χρόνος για το Ιράν πλέον εξαντλείται επικίνδυνα.

Με την έναρξη «Θυμάστε όταν...», ο Τραμπ ανακυκλώνει τη ρητορική της «μέγιστης πίεσης», φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το τελεσίγραφο των 48 ωρών που είχε θέσει παλαιότερα.

Η ανάρτηση στο Truth Social

Στο κείμενο που δημοσίευσε, ο Τραμπ αναφέρει:

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΧΟΡΜΟΥΖ.»

«Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν η Κόλαση βασιλεύσει πάνω τους. Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

 

