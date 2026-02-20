Η επιθυμία του εκπληρώνεται: Αεροδρόμιο της Φλόριντα θα ονομαστεί Τραμπ

Βουλευτές της Φλόριντα ενέκριναν νομοσχέδιο για τη μετονομασία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Παλμ Μπιτς σε όνομα του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο για τη μετονομασία του κόμβου της νότιας Φλόριντα εγκρίθηκε από τη Γερουσία της πολιτείας την Πέμπτη (19/02) με 25 ψήφους υπέρ και 11 ψήφους κατά (όλες από τους Δημοκρατικούς) δύο ημέρες αφότου η Βουλή των Αντιπροσώπων της πολιτείας ενέκρινε το μέτρο με 81-30.

Το νομοσχέδιο αναμένει τώρα την υπογραφή του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, και η αλλαγή ονόματος υπόκειται στην έγκριση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας. Σύμφωνα με το κείμενο, ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές Ιουλίου.

Προ διαστήματος είχε γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος επιθυμούσε να δώσει τ΄όνομά του και σε ένα αεροδρόμιο, μετά από τα κτίρια και τις κυβερνήτικες πρωτοβουλίες που «βαφτίστηκαν» Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει ήδη μετονομάσει το Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, μια κατηγορία θωρηκτών, λογαριασμούς ταμιευτηρίου για παιδιά, ακόμη και μια πλατφόρμα συνταγογραφούμενων φαρμάκων "TrumpRx".

Οι ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της Φλόριντα δήλωσαν ότι ήθελαν να μετονομάσουν το αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς σε όνομα του Τραμπ, του πρώτου προέδρου που δήλωσε μόνιμη κατοικία στη Φλόριντα.

«Αυτή είναι η πόλη καταγωγής του προέδρου, ζει πέντε μίλια μακριά από το αεροδρόμιο» δήλωσε η συν-εισηγήτρια του νομοσχεδίου, Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Φλόριντα, Μεγκ Γουάινμπεργκερ.

Ο Τραμπ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά άλλαξε την κατοικία του στη Φλόριντα το 2019, δηλώνοντας την λέσχη Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς ως μόνιμη κατοικία του.

Πριν από την ψηφοφορία, ορισμένοι Δημοκρατικοί είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι η οικογένεια Τραμπ επιδίωκε να επωφεληθεί από την πιθανή αλλαγή ονόματος.

Εκπρόσωπος του Οργανισμού Τραμπ δήλωσε ότι η οικογένεια δεν θα έχει κανένα προνόμιο. «Για να είμαστε σαφείς, ο Πρόεδρος και η οικογένειά του δεν θα λάβουν κανένα δικαίωμα ή οικονομικό αντάλλαγμα από την προτεινόμενη μετονομασία του αεροδρομίου» δήλωσε η Κίμπερλι Μπένζα.