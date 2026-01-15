Η Ford απολύει τον εργάτη που είπε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ: «Παίρνουν πολιτική εκδίκηση»

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έθεσε σε διαθεσιμότητα εργάτη της που φώναξε στον Ντόναλντ Τραμπ προχθές Τρίτη (13/1), κατά τη διάρκεια επίσκεψης του προέδρου σε μονάδα της, εξαγριώνοντας τον μεγιστάνα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο εργαζόμενος στη μονάδα συναρμολόγησης στο Ντίαρμπορν (Μίσιγκαν) ακούγεται να βωμολοχεί κατά τρου Τραμπ, αποκαλώντας τον μεταξύ άλλων «προστάτη παιδεραστών», με τον πρόεδρο να απαντά υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο.

Λίγη ώρα μετά το συμβάν, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ χαρακτήρισε τον εργάτη «παλαβό», «σε παροξυσμό οργής», κι έκρινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε κατά τρόπο «εντελώς προσήκοντα», αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Ford: Απολύει τον εργάτη που σήκωσε ανάστημα

Ο Τι Τζέι Σαμπούλα, εργάτης της Φορντ, 40 ετών, επιβεβαίωσε στην Washington Post ότι αυτός φώναξε στον αμερικανό πρόεδρο και ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα διαρκούσης εσωτερικής έρευνας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Επιβεβαίωσε επίσης πως αναφερόταν στη στενή σχέση που είχαν για χρόνια ο αρχηγός του κράτους και ο Τζέφρι Επστάιν, νεοϋορκέζος χρηματομεσίτης και διακινητής λευκής σαρκός, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε δημιουργήσει.

Ξεκαθαρίζοντας πως «δεν μετανιώνει» για όσα είπε στον αμερικανό πρόεδρο, ο εργαζόμενος παραδέχτηκε πάντως ότι φοβάται πως θα τον απολύσουν κι αισθάνεται πως πλέον έχει γίνει «στόχος πολιτικής εκδίκησης», διότι «έφερε σε δύσκολη θέση τον Τραμπ μπροστά στους φίλους του» στη Ford.

Ο κ. Σαμπούλα δηλώνει πολιτικά «ανεξάρτητος», λέει πως δεν ψήφισε ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ, πάντως έχει ψηφίσει άλλους ρεπουμπλικάνους, πάντα σύμφωνα με την Washington Post.

Ο εργάτης «πιστεύει στην ελευθερία της έκφρασης, αρχή που ενστερνιζόμαστε ολόψυχα», ήταν η αντίδραση του συνδικάτου UAW μέσω X· «στεκόμαστε στο πλευρό των μελών μας στην προστασία της φωνής τους στους χώρους εργασίας τους», πρόσθεσε.

Το συνδικάτο υποσχέθηκε να «διασφαλίσει» ότι ο εργαζόμενος θα έχει την προστασία που προβλέπεται στην εταιρική συλλογική σύμβαση εργασίας που διαπραγματεύτηκε με την διεύθυνση της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

«Οι εργάτες δεν πρέπει ποτέ να υφίστανται χυδαία γλώσσα ή συμπεριφορά από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ», επέμεινε.

Έρανος που οργανώθηκε στον ιστότοπο GoFundMe υπό τον τίτλο «Ο Τι Τζέι Σαμπούλα είναι πατριώτης!» είχε οδηγήσει μέχρι χθες στη συγκέντρωση 350.000 δολαρίων και πλέον.

Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα ως τη 19η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση Έπστιν. Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπέστησαν εκτενή λογοκρισία, ενώ ως τώρα δεν έχει δει το φως παρά λιγότερο από το 1% του υλικού.