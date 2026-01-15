Συνεχίζονται τα έκτροπα της ICE στη Μινεάπολη: Πράκτορας πυροβόλησε άνδρα που του επιτέθηκε

Ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός πυροβόλησε έναν άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη, αφού δέχθηκε επίθεση με φτυάρι και λαβή σκούπας ενώ προσπαθούσε να κάνει μια σύλληψη την Τετάρτη, (14/1).

Κοντά στο σημείο των πυροβολισμών, ομοσπονδιακοί αξιωματικοί και διαδηλωτές συγκρούονταν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, μετά τη δολοφονία της δασκάλας και μητέρας τριών παιδιών, Ρενέ Γκουντ, από πράκτορα της ICE.

Μια ομάδα αστυνομικών που φορούσαν μάσκες αερίου και κράνη έριξε δακρυγόνα και κρότου-λάμψης σε ένα μικρό πλήθος, ενώ οι διαδηλωτές πετούσαν χιονόμπαλες και φώναζαν «Αυτοί είναι οι δρόμοι μας», σύμφωνα με τον Associated Press.

Μινεάπολη: Κατρακυλά στο χάος λόγω της ICE

Τέτοιες σκηνές χάους κοντεύουν να γίνουν καθημερινότητα στους δρόμους της Μινεάπολης από τότε που ο πράκτορας της αντιμεταναστευτικής υπηρεσίας, Τζόναθαν Ρος, πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.

Διαβάστε ακόμα: Κόστα Ρίκα: Ο Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ χαρίζει «σωφρονισμό» - Νέα φυλακή για σκληρούς εγκληματίες

Από τότε, άλλοι πράκτορες του Ντόναλντ Τραμπ έχουν απροχωρήσει σε βίαιες συλλήψεις, από αυτοκίνητα μέχρι σε σπίτια και έχουν έρθει αντιμέτωποι με οργισμένα πλήθη που απαιτούν να «μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν».

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί σταμάτησαν ένα άτομο από τη Βενεζουέλα που βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ.

Το άτομο διέφυγε με το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν φύγει πεζό, ανέφερε το DHS.

Αφού οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα, δύο άλλα άτομα έφτασαν από ένα κοντινό διαμέρισμα και οι τρεις άρχισαν να επιτίθενται στον αστυνομικό. Τα δύο άτομα που βγήκαν από το διαμέρισμα βρίσκονται υπό κράτηση, ανέφερε η αστυνομία.

Η πόλη της Μινεάπολης ανέφερε στο X ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει οργή», ανέφερε. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ήρεμο».

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα περίπου 7,2 χιλιόμετρα βόρεια του σημείου όπου σκοτώθηκε η Γκουντ.