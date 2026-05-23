Μενού

Η φύση ίσως βρήκε τον τρόπο: Εξαφανισμένο λευκό πάντα εμφανίστηκε ξανά στην Κίνα

Νέες εικόνες από το Εθνικό Πάρκο Γιγάντιου Πάντα στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας κατέγραψαν το μοναδικό γνωστό άγριο λευκό πάντα στον κόσμο.

Reader symbol
Newsroom
Λευκό πάντα
Λευκό πάντα | Youtube - USA TODAY
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέες εικόνες από το Εθνικό Πάρκο Γιγάντιου Πάντα στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας κατέγραψαν το μοναδικό γνωστό άγριο λευκό πάντα στον κόσμο, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Το σπάνιο αλμπίνο γιγάντιο πάντα, που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 2019, εμφανίζεται σε πλάνα από κάμερες υπερύθρων να κινείται σε δασικές εκτάσεις και περιοχές με μπαμπού στο προστατευόμενο καταφύγιο Wolong.

Σύμφωνα με ερευνητές, το ζώο φαίνεται να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει προσαρμοστεί πλήρως στο φυσικό του περιβάλλον.

Το υλικό καταγράφηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μεταξύ 2024 και 2026 και, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, συμβάλλει στη μελέτη της συμπεριφοράς και της επιβίωσης του εξαιρετικά σπάνιου ζώου στη φύση.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ