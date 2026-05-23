Η φύση ίσως βρήκε τον τρόπο: Εξαφανισμένο λευκό πάντα εμφανίστηκε ξανά στην Κίνα

Νέες εικόνες από το Εθνικό Πάρκο Γιγάντιου Πάντα στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας κατέγραψαν το μοναδικό γνωστό άγριο λευκό πάντα στον κόσμο, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Το σπάνιο αλμπίνο γιγάντιο πάντα, που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά το 2019, εμφανίζεται σε πλάνα από κάμερες υπερύθρων να κινείται σε δασικές εκτάσεις και περιοχές με μπαμπού στο προστατευόμενο καταφύγιο Wolong.

Σύμφωνα με ερευνητές, το ζώο φαίνεται να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει προσαρμοστεί πλήρως στο φυσικό του περιβάλλον.

Το υλικό καταγράφηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μεταξύ 2024 και 2026 και, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, συμβάλλει στη μελέτη της συμπεριφοράς και της επιβίωσης του εξαιρετικά σπάνιου ζώου στη φύση.