Η Γαλλία «έτοιμη να συμμετάσχει στην άμυνα των συμμάχων στον Κόλπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε πως η χώρα του «είναι έτοιμη» να συμμετάσχει στην «άμυνα» των συμμάχων της στον Κόλπο, δηλώντας ουσιαστικά έτοιμη να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας δεν ξεκαθάρισε το πώς θα ενεργήσει.
Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ξεκαθάρισε πως η Γαλλία έχει συμφωνία με περιφερειακές δυνάμεις, που την υποχρεώνει σε δράση για την προστασία τους.
«Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση δεν μπόρεσε να επιλυθεί στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών» επεσήμανε ο ο Γάλλος υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών.
Ο ίδιος ενημέρωσε πως στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τους 400.000 Γάλλους πολίτες.
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, επεσήμανε πως «η παρέμβαση, που αποφασίστηκε μονομερώς από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, άξιζε να συζητηθεί στα συλλογικά όργανα που συστάθηκαν για τον σκοπό αυτό».
- Live Blog για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή πυρών Ισραήλ - Χεζμπολάχ, χτυπήματα και στον Λίβανο
- O μήνας που θα ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας, ο συναγερμός του Κικίλια και τα εύσημα στον υιό Κακλαμάνη
- Σε μόλις 60 δευτερόλεπτα η εκτέλεση του Αλί Χαμενεΐ - Ο ρόλος Μοσάντ και CIA
- Όταν ο Τζιμ Κάρεϊ είπε «Aρκετά!» με τον εξευτελισμό της Κάμερον Ντίαζ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.