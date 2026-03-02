Η Γαλλία «έτοιμη να συμμετάσχει στην άμυνα των συμμάχων στον Κόλπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε πως η χώρα του «είναι έτοιμη» να συμμετάσχει στην «άμυνα» των συμμάχων της στον Κόλπο, δηλώντας ουσιαστικά έτοιμη να εμπλακεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας δεν ξεκαθάρισε το πώς θα ενεργήσει.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ξεκαθάρισε πως η Γαλλία έχει συμφωνία με περιφερειακές δυνάμεις, που την υποχρεώνει σε δράση για την προστασία τους.

«Είναι βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση δεν μπόρεσε να επιλυθεί στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών» επεσήμανε ο ο Γάλλος υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών.

Ο ίδιος ενημέρωσε πως στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τους 400.000 Γάλλους πολίτες.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, επεσήμανε πως «η παρέμβαση, που αποφασίστηκε μονομερώς από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, άξιζε να συζητηθεί στα συλλογικά όργανα που συστάθηκαν για τον σκοπό αυτό».

Jean-Noël Barrot assure que la France "se tient prête" à participer à "la défense" de ses alliés dans le Golfe pic.twitter.com/qmnHZ5I2oD — BFM (@BFMTV) March 2, 2026