Η Γαλλία ξανά σε πολιτική δίνη: Ο Μακρόν αναζητάει νέο πρωθυπουργό και η Λεπέν πιέζει για εκλογές

Ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, στη Γαλλία.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί αύριο (Τρίτη) τον πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού, για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του», η οποία δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης μετά την παρουσίαση σχεδίου προϋπολογισμού λιτότητας.

Νωρίτερα, ο Μπαϊρού δεν κατάφερε να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών. Από τις 558 ψήφους της Εθνοσυνέλευσης, 364 ήταν κατά και 194 υπέρ, όπως αναφέρει η Liberation.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να παραιτηθεί την Τρίτη, ενώ αναμένεται να έχει σύσκεψη με τους υπουργούς του. Σημειώνεται ότι πιθανόν ο Μπαϊρού θα παραμένει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να διοριστεί νέος από τον Μακρόν.

Όπως αναφέρει το Associated Press, αν και ο Μακρόν είχε δύο εβδομάδες για να προετοιμαστεί για την πτώση της κυβέρνησης, μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού τον Αύγουστο ότι θα ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνης για τα αντιδημοφιλή δημοσιονομικά του σχέδια, δεν υπάρχει ξεκάθαρος υποψήφιος για τη διαδοχή του.

Μετά την αποχώρηση του Γκαμπριέλ Ατάλ από τη θέση του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο του 2024, την απομάκρυνση του πρώην διαπραγματευτή για το Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, από το κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο και τώρα την αποχώρηση του Μπαϊρού, ο Μακρόν αναζητά και πάλι αντικαταστάτη για να επιτύχει συναίνεση στην κάτω βουλή, η οποία είναι γεμάτη με αντιπάλους του Γάλλου προέδρου.

Ως πρόεδρος, ο Μακρόν θα συνεχίσει να ασκεί σημαντικές εξουσίες στην εξωτερική πολιτική και τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και θα παραμείνει αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας, οι φιλοδοξίες του 47χρονου προέδρου αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερη καταστροφή.

Η αιτία της πρόσφατης κατάρρευσης της κυβέρνησης ήταν η απόφαση του Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο του 2024, προκαλώντας βουλευτικές εκλογές που ο Γάλλος ηγέτης ήλπιζε ότι θα ενδυνάμωναν τη θέση της φιλοευρωπαϊκής κεντρώας συμμαχίας του.

Ωστόσο, το ρίσκο αυτό απέτυχε, δημιουργώντας ένα κατακερματισμένο νομοθετικό σώμα χωρίς κυρίαρχο πολιτικό μπλοκ στην εξουσία για πρώτη φορά στη σύγχρονη δημοκρατία της Γαλλίας.

Χωρίς μια λειτουργική πλειοψηφία, οι μειοψηφικές κυβερνήσεις του από τότε περνάνε από κρίση σε κρίση, επιβιώνοντας χάρη στην ιδιοτροπία των αντίπαλων πολιτικών μπλοκ της αριστεράς και της ακροδεξιάς, τα οποία δεν έχουν αρκετές έδρες για να κυβερνήσουν μόνα τους, αλλά μπορούν, όταν συνεργάζονται, να ανατρέψουν τις επιλογές του Μακρόν.

Το ρίσκο του Μπαϊρού

Και ο Φρανσουά Μπαϊρού ρίσκαρε ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης, απόφαση που γρήγορα γύρισε μπούμερανγκ, καθώς οι βουλευτές της αριστεράς και η ακροδεξιά άρπαξαν την ευκαιρία να τον ανατρέψουν, επιδιώκοντας να αυξήσουν την πίεση στον Μακρόν.

Ο Μπαϊρού παραδέχτηκε στην τελευταία ομιλία του ως πρωθυπουργός στην Εθνοσυνέλευση ότι το να διακινδυνεύσει τη μοίρα του ήταν επικίνδυνο. Ωστόσο, είπε ότι η κρίση χρέους της Γαλλίας τον ανάγκασε να αναζητήσει νομοθετική υποστήριξη για την εξεύρεση λύσεων, ενόψει αυτού που χαρακτήρισε «σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και αφόρητη αιμορραγία» από το υπερβολικό δημόσιο δανεισμό.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν να αφήσουμε τα πράγματα να συνεχιστούν χωρίς να αλλάξουμε τίποτα, να συνεχίσουμε να ασκούμε πολιτική ως συνήθως», είπε.

«Η υποταγή στο χρέος είναι σαν την υποταγή μέσω στρατιωτικής δύναμης. Κυριαρχούμενοι από τα όπλα ή κυριαρχούμενοι από τους πιστωτές μας, λόγω ενός χρέους που μας κατακλύζει - και στις δύο περιπτώσεις, χάνουμε την ελευθερία μας».

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανερχόταν σε 3,346 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 114% του ΑΕΠ. Η εξυπηρέτηση του χρέους παραμένει ένα σημαντικό κονδύλι του προϋπολογισμού, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 7% των κρατικών δαπανών.

Η Λεπέν θέλει νέες εκλογές

Από την πλευρά της, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, κάλεσε τον Μακρόν να διαλύσει εκ νέου την Εθνοσυνέλευση, φαινομενικά σίγουρη ότι το κόμμα της, ο «Εθνικός Συναγερμός» και οι σύμμαχοί του θα κερδίσουν την πλειοψηφία σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τοποθετώντας τον σε θέση να σχηματίσει νέα κυβέρνηση.

«Μια μεγάλη χώρα όπως η Γαλλία δεν μπορεί να ζήσει με μια κυβέρνηση χαρτιού, ειδικά σε έναν ταραγμένο και επικίνδυνο κόσμο», είπε.

Επείγοντα προβλήματα

Σε μια τελευταία προσπάθεια να σώσει τη θέση του πριν από την ψηφοφορία, ο Μπαϊρού προειδοποίησε ότι η Γαλλία διακινδυνεύει το μέλλον και την επιρροή της συσσωρεύοντας τρισεκατομμύρια χρέη, και ζήτησε την εφαρμογή μέτρων λιτότητας.

Ο αντικαταστάτης που επέλεξε ο Μακρόν θα λειτουργήσει στο ίδιο επισφαλές περιβάλλον και θα αντιμετωπίσει τα ίδια επείγοντα δημοσιονομικά προβλήματα. Σύμφωνα με το γαλλικό πολιτικό σύστημα, ο πρωθυπουργός διορίζεται από τον πρόεδρο, είναι υπόλογος στο κοινοβούλιο και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εσωτερικής πολιτικής, ιδίως των οικονομικών μέτρων.

Ο ίδιος ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του το 2027, αλλά κινδυνεύει να καταστεί ανίσχυρος στο εσωτερικό της χώρας εάν συνεχιστεί η πολιτική παράλυση.

Υποστηρίζοντας δραστικές περικοπές για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών, ο Μπαϊρού είχε προτείνει τη μείωση των δαπανών κατά 44 δισεκατομμύρια ευρώ (51 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026, αφού το έλλειμμα της Γαλλίας έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ πέρυσι, πολύ πάνω από τον επίσημο στόχο της ΕΕ που είναι 3%.

Μιλώντας στην Εθνοσυνέλευση, περιέγραψε μια δραματική εικόνα της Γαλλίας που γίνεται εξαρτημένη από ξένους πιστωτές και εθισμένη στο να ζει πάνω από τις δυνατότητές της - προβλήματα που, όπως προειδοποίησε, θα επιβιώσουν της κυβέρνησής του αν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα.