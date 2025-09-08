Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, δεν κατάφερε να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση καταψήφισε, βυθίζοντας τη χώρα σε νέα πολιτική κρίση.

Όπως αναφέρει η Liberation, ο Μπαϊρού δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των βουλευτών. Από τις 558 ψήφους της Εθνοσυνέλευσης, 364 ψήφισαν κατά και 194 υπέρ. Τώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αποφασίζει για την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Σύμφωνα με το Associated Press, η πτώση της βραχύβιας μειοψηφικής κυβέρνησης του Μπαϊρού - η οποία τώρα είναι συνταγματικά υποχρεωμένη να υποβάλει την παραίτησή της στον Μακρόν μετά από μόλις εννέα μήνες στην εξουσία - προμηνύει νέα αβεβαιότητα και κίνδυνο παρατεταμένου νομοθετικού αδιεξόδου για τη Γαλλία.

Η χώρα αντιμετωπίζει επείγουσες προκλήσεις, όπως δημοσιονομικές δυσκολίες και σε διεθνές επίπεδο τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, αλλά και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή τη δοκιμασία αλήθειας ως επικεφαλής της κυβέρνησης (…) είναι κάτι που ήθελα», δήλωσε νωρίτερα ο Φρανσουά Μπαϊρού ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζοντας ότι η επιβίωση της χώρας «διακυβεύεται» λόγω της «υπερχρέωσής» της (114% του ΑΕΠ).

«Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι γίνεται πλουσιότερη και κάθε χρόνο γίνεται φτωχότερη. Είναι μια σιωπηλή, υπόγεια, αόρατη και ανυπόφορη αιμορραγία», είπε στην ομιλία που διακόπηκε από αποδοκιμασίες βουλευτών της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δύναμη να ανατρέψετε την κυβέρνηση, αλλά δεν έχετε τη δύναμη να διαγράψετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε ο Μπαϊρού, συγκρίνοντας την «υποταγή στο χρέος» με την «υποταγή στη στρατιωτική βία», στερώντας από τους ανθρώπους τις ελευθερίες τους.

«Σας μιλώ παίρνοντας στην κυριολεξία τις αρχές μας, αρχές που ορίζονται στο Αρθρο 27 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα ψήφου των μελών του Κοινοβουλίου είναι προσωπικό»», δήλωσε ο Μπαϊρού. «Αυτό σημαίνει ότι, επί της αρχής, συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ. Αυτό που έχει θέση εδώ είναι η προσωπική συνείδηση κάθε μέλους του κοινοβουλίου του έθνους», τόνισε ο Μπαϊρού.

Το γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε έτοιμο να κυβερνήσει αν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν τους το ζητήσει, δήλωσε ο Μπορίς Βαλό, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.