Η γαλλική κυβέρνηση κουνά «λευκή σημαία» στους αγρότες: Ζητά εκεχειρία για τα Χριστούγεννα

H γαλλική κυβέρνηση απηύθυνε σήμερα έκκληση για μια χριστουγεννιάτικη εκεχειρία με τους αγωνιζόμενους αγρότες, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκλεισμών δρόμων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Όποια τέτοια απόφαση ωστόσο, σύμφωνα με την κυριότερη συνδικαλιστική ένωση των παραγωγών, εξαρτάται από την απάντηση του πρωθυπουργού στα αιτήματά τους, αναφέριε το ΑΜΠΕ.

Οι αγρότες στήνουν μπλόκα, ρίχνουν όγκους κοπριάς και διαδηλώνουν στη Γαλλία για πάνω από μία εβδομάδα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης της νόσου οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή και για την εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur.

Γαλλία: Ούτε ο Μακρόν γλίτωσε από τους αγρότες

Αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους νωρίτερα σήμερα μπροστά από την κατοικία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λε Τουκέ, στη βόρεια Γαλλία, όπου άφησαν ένα φέρετρο όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως "RIP Agri" και «Όχι στη Mercosur».

Στο μεταξύ, στην πόλη Αβινιόν, στο νότιο τμήμα της χώρας, αγρότες πέταξαν πατάτες σε δημόσια κτίρια.

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως η πολιτική της κυβέρνησης να θανατώνει ένα ολόκληρο κοπάδι όταν εντοπίζεται η νόσος οζώδους δερματίτιδας είναι υπερβολική και σκληρή.

Υποστηρίζουν, επίσης πως η συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η υπογραφή της οποίας αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο, θα επιτρέψει τις μαζικές εισαγωγές προϊόντων που δεν πληρούν τα γαλλικά πρότυπα.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί συναντήσεις με τις κυριότερες αγροτικές ενώσεις. Ο επικεφαλής του συνδικάτου FNSEA, του μεγαλύτερου της χώρας, είπε πως ο Λεκορνί δεσμεύτηκε να στείλει μια επιστολή έως απόψε το βράδυ με απαντήσεις σε μια γκάμα αγροτικών ζητημάτων.

«Αυτή η επιστολή θα είναι αποφασιστικής σημασίας», υπογράμμισε, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της FNSEA Αρνό Ρουσό, προσθέτοντας πως η συνδικαλιστική ένωση θα λάβει τότε μια απόφαση σχετικά με την αναστολή ή όχι των κινητοποιήσεων.