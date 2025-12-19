Πώς οι Ουκρανοί θα νομιμοποιήσουν την επίθεση στο τάνκερ του ρωσικού στόλου: Η απάντηση Πούτιν

Ο στρατιωτικός αναλυτής του Sky News, σχολίασε πως η Ουκρανία είναι αισιόδοξη σχετικά με τη δικαιολόγηση της επίθεσης με drone σε ρωσικό πετρελαιοφόρο στη Μεσόγειο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων από την Ουκρανία.

Ο γεωπολιτικός αναλυτής εκτιμά ότι η Ουκρανία πιστεύει ότι είναι νόμιμος στόχος. «Οι Ουκρανοί προφανώς αισθάνονται ότι μπορούν να νομιμοποιήσουν αυτό το είδος επιχείρησης», πρόσθεσε.

NEW: Ukraine's SBU hit a Russian “shadow fleet” oil tanker with drones in the Mediterranean, Ukraine’s first such strike.



Target: QENDIL tanker (linked to Russian oil, reportedly empty).



Result claimed: ship critically damaged. pic.twitter.com/hdIyAr8G0a — Clash Report (@clashreport) December 19, 2025

Οι πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές εναντίον υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και οι επιδρομές σε βενεζουελάνικα δεξαμενόπλοια θα προσθέσουν την αίσθηση της νομιμοποίησης, πρόσθεσε ο Κλαρκ.

Ουκρανία: Η «αριθμητική» του χτυπήματος στο τάνκερ

Ο Κλαρκ πρόσθεσε ότι όσα είπε η μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας σχετικά με την πρόκληση σημαντικής ζημιάς ήταν «πιθανώς αλήθεια» και ότι η επίθεση «προφανώς προκάλεσε κάποια ζημιά» στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο, όπως λέει, ήταν άδειο.

«Είναι επικίνδυνο. Το να χτυπάς δεξαμενόπλοια που έχουν πετρέλαιο μπορεί να δημιουργήσει μια οικολογική καταστροφή», πρόσθεσε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τη μεριά του σχολίασε την πρόσφατη ουκρανική επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο, λέγοντας ότι, ενώ δεν θα διαταράξει τον εφοδιασμό, η Μόσχα θα αντιδράσει ανάλογα.

Ήταν η πρώτη φορά που ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο Θάλασσα, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 μιλίων από την Ουκρανία, με τον Πούτιν να λέει ότι αυτό «θα δημιουργήσει μόνο πρόσθετες απειλές».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία απαντά τακτικά με «πολύ ισχυρότερα χτυπήματα» κατά της Ουκρανίας.

Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης για οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, η οποία, όπως είπε, «θα οδηγήσει απλώς σε αόρατη κλιμάκωση της σύγκρουσης» και θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια «μεγάλης κλίμακας διεθνή σύγκρουση».