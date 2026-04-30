Η Γερμανία δίνει μάχη με την αύξηση της παχυσαρκίας - Επιπλέον φορολογία στα αναψυκτικά από το 2028

Στην μάχη για τον περιορισμό της παχυσαρκίας, που καταγράφει αυξημένα ποσοστά διεθνώς (και) στη Γερμανία, η χώρα προωθεί την αύξηση της φορολογίας σε αναψυκτικά και ηδύποτα, που περιέχουν ζάχαρη. Το μέτρο που θα εξειδικευτεί στο προσεχές διάστημα, αναμένεται να εφαρμοστεί από το 2028.

Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιες κατηγορίες υγρών τροφίμων θα συμπεριλαμβάνονται πέραντων αναψυκτικών στον αυξημένο συντελεστή φορολογίας, πάντως ζάχαρη (με την έννοια της επιπρόσθετης ζάχαρης) περιέχεται σε αναψυκτικά, νέκταρ και κοκτέιλ φρούτων, ηδύποτα, ισοτονικά ποτά για αθλητές και ενεργειακά ποτά και ροφήματα.

Η αύξηση της φορολογίας των τροφών -υγρών και στερεών- που συμβάλλουν στην παγκόσμια μάστιγα της παχυσαρκίας ονομάζεται «φορολόγηση της αμαρτίας» και σαν μέτρο που αφορά αναψυκτικά και ηδύποτα έχει ήδη υιοθετηθεί από 100 χώρες παγκοσμίως και από το 50% τωνχωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτελεί δε και σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), για τον περιορισμό της διεθνούς επιδημίας της παχυσαρκίας, αλλά μέχρι τώρα η εμπειρία από τις χώρες που εφάρμοσαν το συγκεκριμένο μέτρο δείχνει πως δεν έχει τόσο θεαματικά αποτελέσματα όπως ισχύει για την επιπλέον φορολόγηση των καπνικών προϊόντων.

Στα καπνικά προϊόντα η αύξηση της τιμής τους μέσω της επιπλέον φορολογίας θεωρείται βασικό εργαλείο για την αποτροπή της χρήσης τους από νέους (μη καπνιστές) και για την διακοπή του καπνίσματος στους ενήλικες καπνιστές.

6 στους 10 Γερμανούς συμφωνούν στην επιπλέον φορολογία

Στη Γερμανία το 60% των πολιτών είναι θετικοί στην αύξηση της φορολογίας σε υγρά τρόφιμα που περιέχουν ζάχαρη, σύμφωνα με σχετικές δημοσκοπήσεις. Έχει υπολογιστεί ότι τα επιπλέον έσοδα από τους φόρους, που θα επιβληθούν στην βιομηχανία τροφίμων θα κυμαίνονται στα 450 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Με αυτό το κονδύλι η γερμανική κυβέρνηση προτίθεται να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πραγματοποιώντας δράσεις ενημέρωσης σε χώρους εργασίας και σε σχολεία για την υιοθέτηση ενός μοντέλου πιο υγιεινής διατροφής σε παιδιά και ενήλικες.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το βασικό μήνυμα για τους γονείς είναι πως «τα παιδιά πρέπει να μάθουν να ξεδιψούν με νερό». Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 60-70% από νερό, αν και το ποσοστό αυτό κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50-75% ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τη σύσταση του σώματος.

Συνεπώς, χρειαζόμαστε καθημερινή ενυδάτωση (1,5-2 λίτρα ημερησίως) για να καλύψουμε τις ανάγκες του οργανισμού μας.

Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν τα παιδιά σήμερα είναι πως ξεδιψούν πίνοντας αναψυκτικά. Τα ηδύποτα και τα ποτά δεν είναι για «χόρταση» αλλά για να τα απολαύσουμε, μια φορά που και που, με την παρέα μας.

Ένα κουτάκι αναψυκτικού 330ml περιέχει περίπου 35-40 γραμμάρια ζάχαρης, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 8 έως 10 κουταλάκια του γλυκού. Αυτή η ποσότητα ξεπερνά συχνά τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης για έναν ενήλικα, παρέχοντας περίπου 150-200 «κενές» θερμίδες.

Αυτές οι θερμίδες αποκαλούνται από τους διαιτολόγους «κενές» γιατί δεν έχουν καμία θρεπτική αξία και πέραν του κινδύνου της παχυσαρκίας, συμβάλλουν και στην αύξηση της τερηδόνας.

Ακόμα και αν τα αναψυκτικά δεν περιέχουν ζάχαρη αλλά γλυκαντικές ουσίες χωρίς θερμιδικό περιεχόμενο (είναι δηλαδή light ή zero), η υπερβολική κατανάλωσή τους βλάπτει σοβαρά την υγεία γιατί το φωσφορικό οξύ που περιέχουν προκαλεί λιπώδη διήθηση του ήπατος οδηγώντας σε μια σοβαρή πάθηση η οποία λέγεται μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος – MASLD ή πιο απλά λιπώδες ήπαρ.

Ακόμη και η κατανάλωση ενός κουτιού αναψυκτικού (με ζάχαρη ή διαίτης light ή zero) την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο συσσώρευσης λίπους στο συκώτι έως και κατά 60%. Η εναπόθεση λίπους στο ήπαρ σχετίζεται με την προκαλούμενη αντίσταση στην ινσουλίνη και την χρόνια φλεγμονή. Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι το ήπαρ δεν είναι ένα απλό όργανο, αλλά το βιοχημικό εργοστάσιο του οργανισμού μας και οι ηπατικές βλάβες έχουν καταιγιστικές συνέπειες στην υγεία.