Η Γκόθαμ Σίτι υπήρξε στ' αλήθεια - Χωριό στο οποίο όλοι έχασαν τα λογικά τους

Κατά το 12ο αιώνα, στην πόλη Γκόθαμ του Νότιγχαμσάϊρ στην Αγγλία, συνέβη ένα περιστατικό θρυλικών διαστάσεων. Ο Βασιλιάς Ιωάννης είχε κάνει γνωστό πως ήθελε να ταξιδέψει στην εξοχή, μαζί με την ακολουθία του. Εκείνη την εποχή, κάθε δρόμος από τον οποίο θα διερχόταν ο Βασιλιάς, έπρεπε να βγεί εκτός κυκλοφορίας, καθώς εθεωρείτο πως «του ανήκει». Όμως οι κάτοικοι της Γκόθαμ δεν ήθελαν κάτι τέτοιο. Και αποφάσισαν να αποθαρρύνουν τον Βασιλιά.

Το τρελό σχέδιο τους

Οι Γκόθαμιτες ήξεραν πως θα ερχόταν στην πόλη τους κάποιοι ακόλουθοι του Βασιλιά, ώστε να τους ειδοποιήσουν πως εκείνος θα περνούσε από εκεί. Έτσι, έβαλαν σε εφαρμογή ένα τρελό σχέδιο. Θα παρίσταναν τους τρελούς κάθε φορά που θα τους έβλεπαν οι άνθρωποι του Βασιλιά!

Σύμφωνα με αναφορές σε ιστορικά βιβλία του 1874, οι αγγελιοφόροι του Βασιλιά Ιωάννη είδαν τους κατοίκους να «προσπαθούν να πνίξουν ένα χέλι σε μια λίμνη», ενώ άλλοι έφτιαχναν κατασκευές γύρω από κορμούς δέντρων «για να τα προφυλάξουν από τον ήλιο».

Άλλοι πάλι έπαιζαν με τυριά, προσπαθώντας να τα κάνουν να τσουλήσουν σε κατηφορικούς δρόμους (!). Οι κάτοικοι της πόλης έγιναν γνωστοί ως «οι Σοφοί Άντρες της Γκόθαμ» ή και «οι Ανόητοι Άντρες της Γκόθαμ». Στη βρετανική γραμματεία παρέμειναν γνωστοί μέσα από το νανούρισμα Three wise men of Gotham (Τρεις Σοφοί από την Γκόθαμ). Πήγαινε κάπως έτσι:

Three wise men of Gotham,

They went to sea in a bowl,

And if the bowl had been stronger

My song would have been longer

Στην ποπ κουλτούρα

Ο κομίστας Μπίλι Φίνγκερ, στο κόμικ Batman Chronicles 6 (1996), έδωσε το όνομα Γκόθαμ Σίτι, στην πόλη όπου δρούσε ο Μπάτμαν. Την αναφέρει μάλιστα ως μια πόλη που στην πρώτη της μορφή, ήταν ένα μεγάλο άσυλο για επικίνδυνους ψυχοπαθείς.

Σε ένα κόμικ στριπ, ο Ρόμπιν διαβάζει ένα βιβλίο που εξηγεί το όνομα της πόλης: «Έχουμε και ένα όνομα για την πόλη. Θα την πούμε Γκόθαμ, από ένα χωριό στην Αγγλία, στο οποίο σύμφωνα με το θρύλο, όλοι οι άντρες έχασαν τα λογικά τους». Πρώτος απ' όλους, ο Τζόκερ;