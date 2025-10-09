Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό αφού όπως μεταδίδουν τα τελευταία λεπτά τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσμου, η Χαμάς αποδέχθηκε τη συμφωνία για τη μαρτυρική Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές της «παλαιστινιακής αντίστασης» που μίλησαν στο μέσο al-Mayadeen, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η Χαμάς έχει αποδεχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Χαλίλ αλ-Χάγια, συναντάται με τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου για να βάλουν τις τελευταίες πινελιές σε μια «ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα, σύμφωνα με πηγή που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα Πέμπτη, πρόσθεσε η πηγή. Αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: Hamas sources tell Al-Mayadeen that Hamas has agreed to Trump’s Gaza deal, and the signing will take place on Thursday, in Egypt. — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) October 8, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς «υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου».

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

«Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το Ιστορικό και Πρωτοφανές Γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!»

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για «όλες τις διατάξεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής» της πρώτης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, «η οποία θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων και στην είσοδο της βοήθειας».

«Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

يعلن الوسطاء أنه تم الليلة الاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الاولى من اتفاق وقف اطلاق النار بغزة وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتم الاعلان عن التفاصيل لاحقاً. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 8, 2025

Λίγο αργότερα, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε (ξανά) να φέρει τους ομήρους πίσω στα σπίτια τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε: «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους σπίτι», αναφερόμενος στους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα, λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν υπογράψει την πρώτη φάση μιας συμφωνίας για τη Γάζα.