Η χολέρα μαστίζει ξανά το Σουδάν: Τρίτη επιδημία φέτος με 120 νεκρούς

Η χολέρα «στοιχειώνει» ξανά το πολύπαθο Σουδάν, με μία νέα επιδημία να έχει στοιχίσει τη ζωή σε 120 ανθρώπους από τον Μάιο, ενώ έχουν καταγραφεί 1.102 ύποπτα κρούσματα σε απομονωμένες εμπόλεμες ζώνες, ανέφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο πόλεμος μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που διαρκεί ήδη τρία χρόνια, έχει γονατίσει το σύστημα υγείας της χώρας, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Χολέρα στο Σουδάν: 124.000 κρούσματα σε δύο χρόνια

Αυτή η τρίτη επιδημία χολέρας ξεκίνησε μόλις δύο μήνες αφού κηρύχθηκε το τέλος της προηγούμενης, τον Μάρτιο. Από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, καταγράφηκαν περισσότερα από 124.400 κρούσματα και 3.500 άνθρωποι πέθαναν, με βάση στοιχεία της κυβέρνησης.

Η χολέρα, που είναι ενδημική σε αυτή τη χώρα της ανατολικής Αφρικής, στο παρελθόν εμφανιζόταν κάθε τρία χρόνια, εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο Σουδάν, Σίμπλε Σαχμπάνι.

Όμως πλέον εμφανίζονται συνεχώς εστίες «λόγω του πολέμου, της δυσκολίας πρόσβασης (σε υπηρεσίες υγείας) και της έλλειψης εφοδίων».

Η εποχή των βροχών στο Σουδάν, που θα κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, είναι μια περίοδος κατά την οποία αυξάνονται τα κρούσματα. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ενώ, σύμφωνα με τον Σαχμπανί, το 40% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας δεν λειτουργούν πλέον και το 60% των υπολοίπων λειτουργούν μόνο εν μέρει.