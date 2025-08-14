Η Ισπανία ζήτησε τη βοήθεια της ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις φωτιές

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ζήτησε το βράδυ της Τετάρτης τη συνδρομή του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, ο ισπανός υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα γνωστοποίησε πως η Μαδρίτη έχει ζητήσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair τα οποία θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο λόγω των πύρινων μετώπων.

Συνολικά, επτά άνθρωποι νοσηλεύονται εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση, στην Καστίλη και Λεόν (βορειοδυτικά), μία από τις πλέον πληγείσες ισπανικές περιφέρειες από τις φωτιές που μαίνονται εδώ και ημέρες στη χώρα και έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Η άλλη περιφέρεια όπου η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική είναι η Γαλικία (βορειοδυτικά), όπου 115.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες, ιδίως στην επαρχία Ορένσε, όπου οι πυροσβέστες δεν μπορούν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά στη Σαντρέχα ντε Κουέιχα.