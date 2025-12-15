«Η κυβέρνησή μας είναι η πιο φεμινιστική στην Ισπανία»: Οι δηλώσεις Σάντσεθ εν μέσω σεξουαλικών σκανδάλων

Την στιγμή που η κυβέρνηση της Ισπανίας περνά κρίση, με τις κατηογρίες για σεξουαλική παρενόχληση και διαφθορά να «φουντώνουν», ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι: «Η κυβέρνησή μας είναι η πιο φεμινιστική στην Ισπανία».

Συγκεκριμένα κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, τόνισε: «Η δέσμευση της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τον φεμινισμό είναι απόλυτη»

Αναφερόμενος και στις κατηγορίες διαφθοράς πρόσθεσε: «Όπως όλος ο κόσμος, έχουμε κάνει λάθη», παραδέχθηκε, «αλλά κάθε πρόοδος σε ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών-γυναικών έχει συντελεστεί από προοδευτικές κυβερνήσεις», συνέχισε.

«Δεν θα δεχθούμε μαθήματα από εκείνους που ψηφίζουν εναντίον αυτής της προόδου», πρόσθεσε ο Σάντσεθ αναφερόμενος στις επιθέσεις της δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης που κατηγορεί την αριστερά για υποκρισία απέναντι στις γυναίκες και στον φεμινισμό», δήλωσε όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Το όνομα του Ισπανού Πρωθυπουργού είναι στο επίκεντρο αυτών των υποθέσεων καθώς το ένα αφορά έναν στενό συνεργάτη του στο μέγαρο Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, τον Φρανθίσκο Σαλαθάρ που διαγράφηκε πριν από πολλούς μήνες λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς» σεξουαλικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, σκάνδαλα διαφθοράς επηρεάζουν το προσωπικό περιβάλλον του Σάντσεθ πουφορούν συγκεκριμένα τη σύζυγο και τον αδελφό του.