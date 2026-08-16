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Η μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία του Βελγίου φτάνει στα σύνορα με τη Γερμανία

Η φωτιά που ξέσπασε στο Βέλγιο σημειώνεται πως «είναι η μεγαλύτερη που έχει ξεσπάσει στην ιστορία της χώρας», ενώ πλέον απειλεί και τα σύνορα με την Γερμανία.

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AP
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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατέβαλαν ολονύκτιες προσπάθειες για να ελέγξουν την μεγαλύτερη στην ιστορία του Βελγίου δασική πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Παρασκευής το ορεινό φυσικό πάρκο στην Φαν (Fagnes) του δυτικού Βελγίου και κατευθύνεται προς την Γερμανία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμμάτων. «Οι συνθήκες είναι πολύπλοκες. Παρά την μικρότερη ένταση, οι άνεμοι άλλαξαν κατεύθυνση πολλές φορές κατά την διάρκεια της νύκτας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των αρχών.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από ολόκληρο το Βέλγιο, από την Γερμανία και το Λουξεμβούργο, συνεπικουρούμενες από τον στρατό και αγρότες έχουν επικεντρωθεί σήμερα στο μέτωπο της πυρκαγιάς που κινείται προς την Γερμανία και ελπίζουν ότι η σχετική πτώση της θερμοκρασίας και η άνοδος της υγρασίας θα τους βοηθήσει να περιορίσουν την προέλαση της φωτιάς.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αναπτύξει από χθες επί τόπου τρία ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Τσεχία, την Σουηδία και την Ολλανδία.

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