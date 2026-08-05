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«Η Μέριλιν Μονρόε δεν αυτοκτόνησε»: Η θεωρία συνομωσίας που παραμένει ζωντανή 64 χρόνια μετά

Σαν σήμερα πέθανε η Μέριλιν Μονρόε - η γυναίκα που έγινε μούσα του 20ου αιώνα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα μόλις 36 χρόνια της ζωής της.

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Μέριλιν Μονρόε
Μέριλιν Μονρόε | Getty Images
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Στις 5 Αυγούστου 1962, ο κόσμος ξύπνησε με την είδηση του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε. Η ηθοποιός, που έγινε το απόλυτο σύμβολο του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Ο αιφνίδιος χαμός της συγκλόνισε την κοινή γνώμη και, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της διεθνούς κοινότητας.

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