«Η Μέριλιν Μονρόε δεν αυτοκτόνησε»: Η θεωρία συνομωσίας που παραμένει ζωντανή 64 χρόνια μετά

Στις 5 Αυγούστου 1962, ο κόσμος ξύπνησε με την είδηση του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε. Η ηθοποιός, που έγινε το απόλυτο σύμβολο του Χόλιγουντ, βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Ο αιφνίδιος χαμός της συγκλόνισε την κοινή γνώμη και, περισσότερες από έξι δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της διεθνούς κοινότητας.

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