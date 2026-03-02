Η Μέση Ανατολή στις φλόγες: Δραματική επέκταση του πολέμου κατά του Ιράν σε ολόκληρη την περιοχή

Σε εννέα συνολικά χώρες επεκτείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μία σύγκρουση που ξεκίνησε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Οι αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ η Ερυθρά Ημισελήνος ανέφερε ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρό κύμα επιθέσεων στον Λίβανο, αφότου η Χεζμπολάχ χτύπησε το βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα για την ισραηλινοαμερικανή επιδρομή στο Ιράν το Σάββατο που σκότωσε τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ιρανικές επιθέσεις σε πετρελαϊκές υποδομές και άλλους στόχους σε μια ακτίνα 2.000 χιλιομέτρων από το Ιράν. Ζημιές έχουν προκληθεί από τον Κόλπο του Ομάν, όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε ένα πετρελαιοφόρο, έως την Κύπρο, με στόχο μια βρετανική στρατιωτική βάση.

Ισχυρές εκρήξεις έγιναν επίσης στο Ντουμπάι και τη Σάμχα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριό της μετά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην πρώτη επιδρομή σε ευρωπαϊκό έδαφος, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε τη νύχτα τη βρετανική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, όπου ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα και οι ζημιές ήταν περιορισμένες.

Το Ιράν πιστεύεται ότι έχει ακόμη χιλιάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με βεληνεκές ικανό να πλήξει αμερικανικά στρατεύματα και εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Τον περασμένο Ιούνιο, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, η Τεχεράνη ανταπέδωσε εκτοξεύοντας διαδοχικά βαλλιστικά πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ, παρακάμπτοντας σε αρκετές περιπτώσεις την εξελιγμένη αεράμυνα του Ισραήλ.

Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι πολλά από τα αποθέματα που χρησιμοποιήθηκαν σε εκείνον τον πόλεμο έχουν αναπληρωθεί, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι αυτά τα δοκιμασμένα σε μάχη όπλα, καθώς και τα παλαιωμένα ρωσικά και αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, εξακολουθούν να αποτελούν απειλή.

Το Ιράν, η Μέση Ανατολή και η επόμενη ημέρα

Η προσπάθεια εκδίωξης της ηγεσίας του Ιράν είναι το μεγαλύτερο στοίχημα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να ανατρέψουν το καθεστώς, σημειώνοντας ότι οι επιδρομές θα μπορούσαν να διαρκέσουν εβδομάδες.

Αυτή τη στιγμή παραμένουν ασαφείς οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για το Ιράν, το οποίο καλείται να βρει τον αντικαταστάτη του Αλί Χαμενεΐ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Κυριακή ότι ένα συμβούλιο ηγεσίας, αποτελούμενο από τον ίδιο, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένα μέλος του ισχυρού συμβουλίου των φρουρών, ανέλαβε προσωρινά τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σήμερα Δευτέρα (2/3), ο Αλί Λαριτζανί, ο ισχυρός επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας της Τεχεράνης, δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί με τον Τραμπ, ο οποίος είχε «παραληρηματικές φιλοδοξίες» και σημείωσε ότι «το Ιράν, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προετοιμαστεί για έναν μακροχρόνιο πόλεμο».

Οι μεταφορές ορυκτών καυσίμων μέσω του Στενού του Ορμούζ – απ’ όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου – έχουν σταματήσει μετά από τις ιρανικές για επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν όταν άνοιξαν οι συναλλαγές τη Δευτέρα, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν πτώση.

Οι παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές διαταράχθηκαν επίσης σοβαρά, καθώς οι επιδρομές κράτησαν κλειστά τα μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ δεν έχει καμία ένδειξη ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι, παρά το γεγονός ότι ο πρέσβης του Ιράν δήλωσε ότι μία από αυτές είχε γίνει στόχος.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ένας από τους λόγους που έχουν επικαλεστεί το Ισραήλ και οι ΗΠΑ για τις επιθέσεις, ισχυριζόμενοι ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στο να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα.

