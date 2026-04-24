Η (μη) αντίδραση του Σάντσεθ στο μυστικό email του Πενταγώνου για την Ισπανία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ρωτήθηκε αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα του Reuters σχετικά με το σχέδιο των ΗΠΑ να ανασταλεί η συμμετοχή της χώρας του στο ΝΑΤΟ, λόγω της στάσης που τηρεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο ανώνυμο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε πως οι ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα απογοητευμένες από τη στάση των συμμάχων του ΝΑΤΟ και θέλουν να επιβάλουν μία τιμωρητική πολιτική, εντός της οποίας εντάσσεται και η «αποβολή» της Ισπανίας.

Ο Σάντσθε φάνηκε να θέλει να κρατήσει χαμηλά του τόνους. Για τον λόγο αυτό, όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα, επέμεινε πως η κυβέρνηση σχολιάζει επίσημα έγγραφα και στοιχεία, όχι διαρροές email.

Κατά την έλευσή του στην Αγία Νάπα της Κύπρου, όπου λαμβάνει ώρα σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών, υπογράμμισε πως η Ισπανία τηρεί μια ξεκάθαρη γραμμή για τις διεθνείς συνεργασίες της, αλλά και το στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Δεν εργαζόμαστε με email, εργαζόμαστε με επίσημα έγγραφα και θέσεις που παίρνει η αμερικανική κυβέρνηση σε αυτή την υπόθεση» ήταν η απάντησή του.