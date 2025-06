Η MI6 διορίζει την πρώτη γυναίκα επικεφαλής στην ιστορία της: Ποια είναι η Blaise Metreweli

Για πρώτη φορά στα 116 χρόνια ιστορίας της η MI6 αποκτά γυναίκα επικεφαλής. Πρόκειται για την Blaise Metreweli, η οποία εντάχθηκε στην Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών της Βρετανίας το 1999 και θα γίνει η 18η επικεφαλής της οργάνωσης, αντικαθιστώντας τον Sir Richard Moore αργότερα φέτος.

Όπως αναφέρει το BBC, επί του παρόντος διατελεί υπεύθυνη για την τεχνολογία και την καινοτομία στην υπηρεσία και δήλωσε «περήφανη» που της ζητήθηκε να αναλάβει την ηγεσία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, χαρακτήρισε τον διορισμό «ιστορικό» σε μια εποχή «που το έργο των υπηρεσιών πληροφοριών μας δεν ήταν ποτέ πιο ζωτικό».

Η MI6 έχει ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό για τη βελτίωση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, με βασικούς στόχους την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων εχθρικών κρατών και την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Οι επικεφαλής της, κοινώς γνωστοί ως «C», είναι τα μόνα μέλη της υπηρεσίας των οποίων τα ονόματα δημοσιοποιούνται. Η 47χρονη Metreweli είναι επί του παρόντος Γενική Διευθύντρια «Q» - επικεφαλής του κρίσιμου τμήματος τεχνολογίας και καινοτομίας που έχει ως στόχο να διατηρεί μυστική την ταυτότητα των μυστικών πρακτόρων και να επινοεί νέους τρόπους για να αποφεύγει αντιπάλους, όπως η βιομετρική παρακολούθηση από την Κίνα.

«Η MI6 διαδραματίζει ζωτικό ρόλο - μαζί με την MI5 και την GCHQ - στη διατήρηση της ασφάλειας του βρετανικού λαού και στην προώθηση των συμφερόντων του Ηνωμένου Βασιλείου στο εξωτερικό», δήλωσε η ίδια.

«Ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το έργο μαζί με τους γενναίους αξιωματικούς και πράκτορες του MI6 και τους πολλούς διεθνείς συνεργάτες μας», συμπλήρωσε.

Blaise Metreweli: Ποια είναι η νέα γυναίκα επικεφαλής της MI6

Η Blaise Metreweli, η οποία σπούδασε ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, έχει προηγουμένως διατελέσει διευθύντρια στην MI5 -την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Βρετανίας- και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της εργαζόμενη στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Στον κατάλογο των τιμητικών διακρίσεων του βασιλιά για το 2024, έλαβε τον τίτλο Companion of the Order of St Michael and St George (CMG) για τις υπηρεσίες της στην βρετανική εξωτερική πολιτική.

Την Κυριακή, ο απερχόμενος επικεφαλής Sir Richard, ο οποίος θα αποχωρήσει το φθινόπωρο μετά από πέντε χρόνια στη θέση, δήλωσε ότι ήταν «απόλυτα ευχαριστημένος» με τον «ιστορικό διορισμό» της συναδέλφου του.

«Η Blaise είναι μια εξαιρετικά καταξιωμένη αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών και ηγέτης, καθώς και μία από τις σημαντικότερες στοχαστές μας στον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε, συμπληρώνοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που την καλωσορίζω ως την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6».

Ο υπουργός Εξωτερικών, David Lammy, στον οποίο θα αναφέρεται η Metreweli ως νέα επικεφαλής της MI6, δήλωσε ότι είναι η «ιδανική» υποψήφια και θα διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της «παγκόσμιας αστάθειας και των αναδυόμενων απειλών για την ασφάλεια».

«Θα ήθελα επίσης να αποτίσω φόρο τιμής στον Sir Richard Moore για την υπηρεσία και την ηγεσία του», ανέφερε ακόμα, συνεχίζοντας: «Έχω συνεργαστεί στενά μαζί του κατά το τελευταίο έτος και τον ευχαριστώ για την πολύτιμη συμβολή του στην ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας και την προστασία του βρετανικού λαού».

Ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε επίσης τον Sir Richard για την «αφοσιωμένη υπηρεσία» του. «Γνωρίζω ότι η Blaise θα συνεχίσει να παρέχει την εξαιρετική ηγεσία που απαιτείται για την υπεράσπιση της χώρας μας και την ασφάλεια του λαού μας», πρόσθεσε.