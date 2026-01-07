Η Μόσχα για την κατάσχεση του Marinera: «Ξεκάθαρη πράξη πειρατείας»

Η Ρωσία κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν το διεθνές ναυτικό δίκαιο με την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου Marinera σε διεθνή ύδατα.

Σύμφωνα με το skynews και την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, το πλοίο είχε λάβει προσωρινή άδεια να υψώνει τη ρωσική σημαία από τις 24 Δεκεμβρίου 2025, άδεια που εκδόθηκε βάσει της ρωσικής νομοθεσίας και των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Το υπουργείο ανέφερε ότι περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας, αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο ενώ αυτό έπλεε σε ανοιχτή θάλασσα, εκτός των χωρικών υδάτων οποιουδήποτε κράτους. Μετά την επιβίβαση, η επικοινωνία με το πλήρωμα χάθηκε.

Η Μόσχα επικαλείται τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, υπογραμμίζοντας ότι στα διεθνή ύδατα ισχύει η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία κατά πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα σε άλλη δικαιοδοσία.

Ο Ρώσος βουλευτής Αντρέι Κλίσας, ανώτερο στέλεχος του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία», χαρακτήρισε την ενέργεια των ΗΠΑ «ξεκάθαρη πράξη πειρατείας», σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT μετέδωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις προσπάθησαν να επιβιβαστούν στο δεξαμενόπλοιο από ελικόπτερο, δημοσιεύοντας σχετικές εικόνες.