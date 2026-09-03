Η Νορβηγία κατάσχεσε πλοίο της Ρωσίας μετά από αίτημα της Ουκρανίας

Οι αρχές της Νορβηγίας προχώρησαν στην κατάσχεση του ρωσικού επιβατικού πλοίου Professor Molchanov στο νησί Σβάλμπαρντ, στην Αρκτική, κατόπιν αιτήματος της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, σύμφωνα με ανακοίνωση αυτής της τελευταίας που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία στον Τύπο.

Το μέτρο έχει σκοπό την εφαρμογή επιδιαιτητικής απόφασης που υποχρέωνε τη Μόσχα να προχωρήσει στην καταβολή ποσού 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την «παράνομη κατάσχεση» περιουσιακών στοιχείων του ουκρανικού ομίλου όταν προσαρτήθηκε η χερσόνησος της Κριμαίας το 2014.

Πρόκειται για «νέο σημαντικό βήμα προς την απόδοση δικαιοσύνης μετά την παράνομη κατάσχεση από τη Ρωσία περιουσιακών στοιχείων της Naftogaz στην Κριμαία», τόνισε με ικανοποίηση στην ανακοίνωση ο προσωρινός γενικός διευθυντής της εταιρείας Σερχίι Φεντορένκο.

«Θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε ρωσικούς πόρους σε όλο τον κόσμο ως την πλήρη καταβολή των αποζημιώσεων που αποφασίστηκε να δοθούν στη Naftogaz και άλλες εταιρίες του ομίλου Naftogaz», πρόσθεσε.

Η κατάσχεση διατάχτηκε την 31η Αυγούστου 2026 από νορβηγικό δικαστήριο για την εξασφάλιση της πληρωμής της ρωσικής οφειλής, τόκων και συναφών εξόδων, κατά την ανακοίνωση της ουκρανικής εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίεςτου ιστότοπου VesselFinder, το Professor Molchanov βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Μπάρεντσμπουργκ, πόλη ορυχείων.

Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Aftenposten την κατάσχεση.

«Η αστυνομία του Σβάλμπαρντ έλαβε διαταγή δικαστηρίου (...) για τη συντηρητική κατάσχεση του πλοίου Professor Molchanov» και «προχώρησε σήμερα» στην κατάσχεση «στην Μπάρεντσμπουργκ», ανέφερε ο Χόκον Φίνσταντ, αξιωματικός της.