Η Ουκρανία φέρνει τον πόλεμο στη Ρωσία: Τεράστιες εκρήξεις σε διυλιστήριο στη Μόσχα - Απειλεί ο Λαβρόφ

Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει «μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση» ενάντια στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μετά την μεγάλη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Μόσχα.

Η έκρηξη που προκλήθηκε ήταν τόσο ισχυρή που το τεράστιο δισκοειδές καπάκι μιας δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου εκτοξεύθηκε στον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα σαν φρίσμπι, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, τα ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύθηκε από σύννεφα μαύρου καπνού.

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Οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ουκρανικής εκστρατείας που έχει στόχο να πλήξει τη βιομηχανία πετρελαίου, τα έσοδα της oποίας χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία.

Ωστόσο, με την επίθεση που πραγματοποίησε, φαινομενικά ατιμώρητα, εναντίον μιας ζωτικής σημασίας υποδομής που βρίσκεται εντός του οδικού δακτυλίου της Μόσχας, μόλις 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, η Ουκρανία στέλνει επίσης ένα μήνυμα στους απλούς Ρώσους.

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«Μία από τις πιο συνήθεις ερωτήσεις που έκαναν σήμερα το πρωί οι Μοσχοβίτες ήταν «τι συμβαίνει λοιπόν;». Μπορώ να απαντήσω. Η χώρα σας ξεκίνησε έναν επιθετικό πόλεμο εναντίον μας. Επί χρόνια, σκοτώνει τον λαό μας. Τώρα που ξέρετε τι συμβαίνει, ρωτήστε τον Πούτιν πότε σκοπεύει να τελειώσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ αρνήθηκε σήμερα ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης μεταβάλλεται υπέρ της Ουκρανίας και δήλωσε ότι ο Τραμπ είχε «επηρεαστεί» από επιβλαβείς ιδέες κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φιλοξενεί ηγέτες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής του ASEAN (Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας) η οποία διεξάγεται στην πόλη Καζάν.

🚨🇺🇦🇷🇺 BREAKING: Ukraine launches a major drone swarm attack on Moscow, with reports indicating direct hits on the Moscow Oil Refinery.



🔥 One of the most significant drone strikes targeting the Russian capital in recent months. #Russia #Ukraine #Moscow pic.twitter.com/9pBX0ThdUg — BharatIntel360 (@BharatIntel360) June 18, 2026

Εσωτερική απορρύθμιση επιδιώκει η Ουκρανία

Επί τέσσερα και πλέον χρόνια πολέμου, πολιτικοί αναλυτές και εταιρείες δημοσκοπήσεων αναφέρουν ότι πολλοί Ρώσοι έχουν προσπαθήσει να αγνοήσουν την πραγματικότητα του πολέμου, τον οποίο το Κρεμλίνο εξακολουθεί να περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Η Μόσχα δέχεται περιοδικά επιθέσεις από drones ήδη από τον Μάιο του 2023, όταν δύο από αυτά έφτασαν μέχρι το ίδιο το Κρεμλίνο, χωρίς όμως να προκαλέσουν ζημιές. Μέχρι τώρα, τέτοιες επιθέσεις δεν είχαν επηρεάσει σχεδόν καθόλου την καθημερινότητα των Ρώσων στη ρωσική πρωτεύουσα των 13 εκατομμυρίων κατοίκων.

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Σήμερα ωστόσο σημειώθηκε ιδιαίτερα μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη την πρωτεύουσα. Οι πτήσεις αναστάλθηκαν σε όλα τα αεροδρόμια της Μόσχας και η κυκλοφορία διακόπηκε στον αυτοκινητόδρομο γύρω από την πόλη, κοντά στο διυλιστήριο. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, το πιο πολυσύχναστο της Μόσχας, εκκενώθηκε.

Σε διαδικτυακά φόρουμ συζήτησης, ορισμένοι κάτοικοι παραπονέθηκαν για την έλλειψη προειδοποίησης, αναφέροντας ότι δεν ακούστηκαν σειρήνες.

Ένα κανάλι ειδήσεων της Μόσχας μετέδωσε ότι κάτοικοι των προαστίων ανέφεραν ότι μια βροχή είχε αφήσει κηλίδες και λεκέδες πετρελαίου στα αυτοκίνητα και στα περβάζια των παραθύρων.

Ως ένδειξη των ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων των επιθέσεων στην Ουκρανία, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε βενζίνη σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας.

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου και καυσίμων, αναμένεται να εισάγει καύσιμα δια θαλάσσης αυτό τον μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Για το Κίεβο, η σημασία των επιθέσεων είναι εν μέρει συμβολική. Εικόνες φωτιάς και καταστροφής στη ρωσική πρωτεύουσα διαδόθηκαν ραγδαία στο διαδίκτυο, συχνά συνοδευόμενες από χλευαστικά και ειρωνικά σχόλια εις βάρος της Μόσχας.