Το Ισραήλ «κατοχύρωσε» την εκεχειρία μετά εκατόμβης: Στους 1000 οι νεκροί στη Γάζα από την έναρξή της

Οι Παλαιστίνιοι που έχουν δολοφονηθεί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα ξεπέρασε τους 1.000 μετά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς τρεις άνθρωποι ήταν τα τελευταία θύματα στο πιο πρόσφατο πλήγμα του σιωνιστικού κράτους.

Σύμφωνα με διασώστες, ισραηλινό πλήγμα έπληξε όχημα στην κεντρική οδό Ομάρ Αλ-Μοχτάρ στην Πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, καθώς η βία συνεχίζεται παρά τις νέες προσπάθειες των διαμεσολαβητών για εκεχειρία. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε το περιστατικό.

Συμπεριλαμβανομένου και του τελευταίου περιστατικού, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, ανέρχεται σε 1.008, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, μετα΄φερει το Reuters.

Ισραήλ: Εκεχειρία για τους άλλους

Το Ισραήλ αναφέρει ότι τέσσερις στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί από μαχητές κατά την ίδια περίοδο.

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Υποστηρίζει κατά το σύνηθες ότι τα πλήγματά του αποσκοπούσαν στην αποτροπή επικείμενων επιθέσεων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις. Η Χαμάς σπάνια δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες των μαχητών της.

Το Ισραήλ και η Χαμάς παραμένουν σε αδιέξοδο ως προς το πώς θα προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ειδικός απεσταλμένος του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα συνομιλίες στο Κάιρο με διαμεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, αφού η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις παρέδωσαν την απάντησή τους στο λεγόμενο «οδικό χάρτη» που τους είχε παρουσιάσει, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.