Η Ουκρανία καταγγέλει την Ουγγαρία για ομηρία επτά τραπεζικών υπαλλήλων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τις αρχές της Ουγγαρίας πως «πήραν ομήρους» επτά εργαζόμενους ουκρανικής τράπεζας στη Βουδαπέστη, καθώς μετέφεραν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που είχαν παραλάβει στην Αυστρία, σύμφωνα με το ίδρυμα που τους απασχολεί.

«Στη Βουδαπέστη, οι ουγγρικές αρχές πήραν ομήρους επτά ουκρανούς πολίτες. Οι λόγοι είναι ακόμη άγνωστοι, όπως και η κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα μέσω X.

Πρόκειται για «εργαζόμενους της κρατικής τράπεζας Oschadbank, που επέβαιναν σε δυο τραπεζικά οχήματα» τα οποία διέρχονταν από το ουγγρικό έδαφος κινούμενα μεταξύ «Αυστρίας και Ουκρανίας» μεταφέροντας «μετρητά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωσή» τους και διευκρινίζοντας ότι εστάλη ήδη επίσημη διαμαρτυρία.

«Πρόκειται για κρατική τρομοκρατία και κρατικό εκβιασμό», κατήγγειλε ο κ. Σιμπίχα.

Η Oschadbank ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα δυο οχήματα μετέφεραν «35 εκατομμύρια ευρώ και 9 κιλά χρυσού» που παρέλαβαν από τη Raiffeisen Bank στην Αυστρία, «όπως προβλέπουν οι κανόνες διεθνών μεταφορών και οι ευρωπαϊκές τελωνειακές διαδικασίες σε ισχύ».

Τα δυο οχήματα που μετέφεραν τα κεφάλαια και το πολύτιμο μέταλλο «βρίσκονται επί του παρόντος στο κέντρο της Βουδαπέστης», κοντά σε μαγιάρικη υπηρεσία ασφαλείας, σύμφωνα με την τράπεζα που επικαλέστηκε δεδομένα από τις συσκευές εντοπισμού τους με GPS, αλλά το πού βρίσκονται οι υπάλληλοί της δεν είναι σαφές.

Η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Η Ουγγαρία είναι ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες του NATO και της ΕΕ που ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα μετά την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη εμποδίζει την υιοθέτηση της 20ής δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και τη χορήγηση δανείου 90 δισεκ. ευρώ στο Κίεβο, απαιτώντας προτού επιτρέψει τα μέτρα αυτά να ξαναρχίσουν παραδόσεις μέσω πετρελαιαγωγού που διασχίζει την ουκρανική επικράτεια.