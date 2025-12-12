Η Ουκρανία θα ενταχθεί στην ΕΕ μέχρι το 2027 βάσει του σχεδίου ειρήνης υπό συζήτηση

Η Ουκρανία προορίζεται να ενταχθεί στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027 βάσει μιας ειρηνευτικής πρότασης που συζητείται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για τον τερματισμό της μακροχρόνιας σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση της ΕΕ για την αποδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, αναφέρουν οι πηγές. Με δεδομένο ότι το Κίεβο δεν έχει ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 απαιτητικά στάδια της διαδικασίας ένταξης.

Αξιωματούχοι που στηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είπαν ότι η ενσωμάτωσή της σε μια ειρηνευτική συμφωνία θα καθιστούσε την ένταξη τετελεσμένο γεγονός για το Κίεβο, καθώς οι Βρυξέλλες θα θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαδικασία ειρήνευσης αντιτιθέμενες στο επιταχυμένο χρονοδιάγραμμα.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας — ο οποίος μέχρι τώρα έχει εμποδίσει τη διαδικασία της ουκρανικής ένταξης — να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να ξεκινήσει την πολιτική διαδικασία έγκρισης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη ότι ο ίδιος και η ομάδα των διαπραγματευτών του «διαμορφώσαμε την προσέγγισή μας σε ορισμένα σημεία σύμφωνα με το γεγονός ότι η Ουκρανία θα είναι στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους — και στην πραγματικότητα και από τους Αμερικανούς».

«Διότι αν συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία που καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να μπλοκαριστεί από άλλους στην Ευρώπη στους οποίους ασκούν επιρροή», ανέφερε.

«Γι’ αυτό οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες, και είναι καλό που συμμετέχουν.»

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ λίγο μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και τέσσερις μήνες αργότερα έλαβε καθεστώς επίσημου υποψήφιου μέλους.

Η επίτροπος διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε στους FT τον προηγούμενο μήνα ότι τα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να τεθούν σε «δοκιμαστική περίοδο» για μερικά χρόνια και να αποκλειστούν από την Ένωση σε περίπτωση οπισθοδρόμησης στη δημοκρατία, στο πλαίσιο πρότασης που αποσκοπεί στον κατευνασμό ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο της εισόδου νέων μελών.