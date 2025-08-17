Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον, μαζί με «άλλους Ευρωπαίους ηγέτες», προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι θα υποδεχθεί πρώτα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες το απόγευμα, προτού και οι δύο αναχωρήσουν για την αμερικανική πρωτεύουσα.

«Μαζί θα συμμετάσχουμε στη Συμμαχία των Προθύμων. Κατόπιν αιτήματος του προέδρου Ζελένσκι, θα παραστώ στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αύριο», έγραψε.

Η φον ντερ Λάιεν δεν διευκρίνισε ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα τη συνοδεύσουν στην Ουάσιγκτον.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Και ο Φρίντριχ Μερτς με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει στις συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης.

«Το ταξίδι θα χρησιμεύσει ως ανταλλαγή πληροφοριών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου.

«Ο καγκελάριος Μερτς θα συζητήσει την κατάσταση των προσπαθειών για ειρήνη με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και θα υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της Γερμανίας για ταχεία επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες θα ασχοληθούν, μεταξύ άλλων, με εγγυήσεις ασφαλείας, εδαφικά ζητήματα και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.

«Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της πίεσης μέσω κυρώσεων».

Θα πάει ο Στάρμερ στην Ουάσιγκτον;

O Κιρ Στάρμερ σήμερα (17/08) θα προεδρεύσει από κοινού σε μια διαδικτυακή συνεδρίαση της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες που συνεργάζονται για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Η τηλεδιάσκεψη θα επικεντρωθεί στην προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο στην Ουάσιγκτον.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει άλλη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη συνάντηση. Χθες, οι New York Times μετέδωσαν ότι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν προσκληθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα, ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχέδιο για συμμετοχή του Στάρμερ. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν η πρόσκληση στάλθηκε ήδη ή αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αργότερα το ενδεχόμενο παρουσίας τους.

Στην ατζέντα της σημερινής τηλεδιάσκεψης αναμένεται να τεθούν δύο βασικά ζητήματα:

πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο Ζελένσκι θα έχει πιο ενεργό ρόλο σε μελλοντικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας,

και τι είδους εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς και σε ποιον βαθμό θα χρειαστεί να εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Τηλεδιάσκεψη για τον πόλεμο

Την ώρα που η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Δευτέρα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκαλούν το απόγευμα τηλεδιάσκεψη για τον πόλεμο.

Η εικονική συνάντηση θα προεδρευτεί από κοινού από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με τη συμμετοχή και άλλων συμμάχων της Ουκρανίας.

Πρόκειται για τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», που έχει στόχο να υπερασπιστεί μια συμφωνία για την Ουκρανία και να εγγυηθεί μια διαρκή ειρήνη.

Οι ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά την περασμένη Τετάρτη, σε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν στη συνέχεια και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον αντιπρόεδρο JD Vance.