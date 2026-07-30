Η παραμυθένια πόλη που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη για το 2026

Το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα βραβεία των αναγνωστών του (World’s Best Awards 2026).

Περισσότεροι από 200.000 αναγνώστες συμμετείχαν φέτος στην έρευνα και ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τις αγαπημένες τους πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρέθηκε μια πόλη-κόσμημα που θυμίζει υπαίθριο μουσείο.

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