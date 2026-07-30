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Η παραμυθένια πόλη που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη για το 2026

Μια πανέμορφη πόλη με μοναδική ατμόσφαιρα και αρχιτεκτονική ψηφίστηκε στα φετινά ταξιδιωτικά βραβεία του Travel + Leisure ως η καλύτερη στην Ευρώπη.

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Newsroom
Φλωρεντία
Φλωρεντία | Shutterstock
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Το διάσημο ταξιδιωτικό περιοδικό Travel + Leisure δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα βραβεία των αναγνωστών του (World’s Best Awards 2026).

Περισσότεροι από 200.000 αναγνώστες συμμετείχαν φέτος στην έρευνα και ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τις αγαπημένες τους πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας βρέθηκε μια πόλη-κόσμημα που θυμίζει υπαίθριο μουσείο.

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