Η πείνα σαρώνει τη Γάζα και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ απειλεί να μετατρέψει την πόλη σε ερείπια

Ολοταχώς για την ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα προχωράει το Ισραήλ, την ώρα που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι θα το «πράσινο φως» για την κατάληψη της πόλης, ενώ θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς με στόχο την επιστροφή των ομήρων.

Από την πλευρά του, ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, απείλησε ότι η Πόλη της Γάζας θα μπορούσε να μετατραπεί σε ερείπια «όπως η Ράφα και η Μπέιτ Χανούν», εάν η Χαμάς δεν αποδεχτεί τους όρους του Ισραήλ, αναφέρει το Associated Press.

«Οι πύλες της κόλασης θα ανοίξουν σύντομα πάνω από τα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα — μέχρι να συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου», έγραψε μεταξύ άλλων ο Κατς σε ανάρτηση στο X.

Επανέλαβε τις απαιτήσεις του Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός: την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά απορρίπτει τον αφοπλισμό χωρίς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה - באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה - עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו - עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

Η πείνα σαρώνει τη Γάζα με κύρια θύματα τα παιδιά

Την ίδια ώρα, οι οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ραγδαία αύξηση των περιπτώσεων παιδικού υποσιτισμού στη Γάζα, την ώρα που τα νοσοκομεία αγωνίζονται με περιορισμένες προμήθειες θρεπτικών υροφών και γάλακτος για τα υποσιτισμένα παιδιά.



Όπως αναφέρει το Reuters κρίση πείνας στη Γάζα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, με τα εξαιρετικά χαμηλά αποθέματα εμπλουτισμένου γάλακτος και ειδικών θρεπτικών παστών να επιδεινώνουν την έλλειψη τροφίμων και να ωθούν όλο και περισσότερα παιδιά στην πείνα, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, ειδικούς στον υποσιτισμό και τα Ηνωμένα Έθνη.

Μια έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων (IPC), του κύριου παγκόσμιου οργανισμού παρακολούθησης της πείνας που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και άλλες οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, αναμένεται να δημοσιευθεί την Παρασκευή.

Σε δήλωση πριν περίπου ένα μήνα, ανέφερε ότι η πείνα «εξέλισσεται» στη Γάζα. Μετά από παγκόσμια κατακραυγή για τον αυστηρό περιορισμό της βοήθειας από το Ισραήλ από τον Μάρτιο, ο στρατός άρχισε να επιτρέπει την είσοδο περισσότερων τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Ιουλίου.

Ωστόσο, οι ποσότητες είναι πολύ μικρές και η διανομή πολύ χαοτική για να σταματήσει η υποσιτισμός περισσότερων ανθρώπων, ενώ όσοι ήδη λιμοκτονούν ή είναι ευάλωτοι δεν λαμβάνουν τα συμπληρώματα που σώζουν ζωές, όπως δήλωσαν στο Reuters τρεις ειδικοί σε θέματα πείνας και εργαζόμενοι σε έξι οργανώσεις βοήθειας.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία έχουν επαληθευτεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι θάνατοι από υποσιτισμό και πείνα αυξάνονται κατακόρυφα.

Στους 22 μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 89 θάνατοι αποδόθηκαν στον υποσιτισμό ή την πείνα, κυρίως παιδιά κάτω των 18 ετών. Μόνο στις πρώτες 20 ημέρες του Αυγούστου, υπήρξαν 133 θάνατοι, συμπεριλαμβανομένων 25 ατόμων κάτω των 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο την Τετάρτη.

«Η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή που μπορούμε να μετρήσουμε»

«Βλέπουμε την χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή που μπορούμε να μετρήσουμε», δήλωσε η Jeanette Bailey, υπεύθυνη για τη διατροφή των παιδιών στο International Rescue Committee, μια οργάνωση βοήθειας με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Θα πεθάνουν πολλά περισσότερα παιδιά, θα υποφέρουν από υποσιτισμό πολλές περισσότερες έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες», είπε ακόμα.

Μερικά από τα πιο υποσιτισμένα παιδιά βρίσκονται στα λίγα νοσοκομεία που εξακολουθούν να λειτουργούν στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι γιατροί αγωνίζονται να βρουν προμήθειες ειδικού θεραπευτικού γάλακτος.

Στο νοσοκομείο Rantisi στην Πόλη της Γάζας, ο γιατρός Ahmed Basal κράτησε ένα βρέφος, με πολύ λεπτά και συρρικνωμένα από την ατροφία χέρια . Είπε ότι το κανονικό γάλα, ακόμα και όταν είναι διαθέσιμο, κοστίζει έως και 58 δολάρια ανά κουτί, ενώ οι μητέρες είναι οι ίδιες υποσιτισμένες για να θηλάσουν.

Η αδύνατη Aisha Wahdan έδωσε στον οκτάμηνο γιο της Hatem ενισχυμένο γάλα από μπιμπερό, λέγοντας ότι πριν έρθει στο νοσοκομείο προσπάθησε να τον απογαλακτίσει με άγρια φυτά όπως χαρούπι, χαμομήλι και θυμάρι, επειδή δεν μπορούσε να τον θηλάσει. «Δεν υπήρχε γάλα. Χρησιμοποίησα φυσικά βότανα και δοκίμασα τα πάντα, επειδή δεν υπήρχε υποκατάστατο γάλακτος», είπε.

Κάποια συνηθισμένα βρεφικά γάλατα, απαραίτητα για τα μωρά των οποίων οι μητέρες έχουν πεθάνει ή δεν μπορούν να θηλάσουν, ή όταν το παιδί είναι άρρωστο, έχουν εισέλθει στη Γάζα από τότε που χαλάρωσε ο αποκλεισμός της βοήθειας, ανακοίνωσε η UNICEF την Τρίτη. Ωστόσο, η οργάνωση δήλωσε ότι διαθέτει αποθέματα μόνο για 2.500 μωρά για ένα μήνα και εκτιμά ότι τουλάχιστον 10.000 μωρά χρειάζονται βρεφικό γάλα.

«Χωρίς τη συνεχή είσοδο και διανομή ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής, όπως μπισκότα υψηλής ενεργειακής αξίας και εμπλουτισμένα τρόφιμα, βλέπουμε μια κρίση που θα μπορούσε να αποφευχθεί να μετατρέπεται σε μια εκτεταμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της διατροφής», δήλωσε ο Αντουάν Ρενάρ, διευθυντής του Παλαιστινιακού Προγράμματος Τροφίμων. «Αρχικά επηρεάζει τις πιο ευάλωτες ομάδες, αλλά φυσικά αυτό θα επεκταθεί», πρόσθεσε.

Κατεστραμμένος καταυλισμός στη Γάζα | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Ισραήλ αρνείται τον υποσιτισμό στη Γάζα

Το Ισραήλ δεν αποδέχεται ότι υπάρχει εκτεταμένος υποσιτισμός μεταξύ των Παλαιστινίων στον θύλακα και αμφισβητεί τα στοιχεία για τους θανάτους από πείνα που έδωσε το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι οι θάνατοι οφείλονται σε άλλες ιατρικές αιτίες.

Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας, δήλωσε σε ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ στις 12 Αυγούστου ότι οι περισσότεροι θάνατοι που αποδίδονται στην υποσιτισμό από τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές προκλήθηκαν από άλλες ιατρικές παθήσεις.

Οι ειδικοί στον υποσιτισμό λένε ότι οι θάνατοι μεταξύ ατόμων με υπάρχοντα προβλήματα υγείας είναι τυπικοί στα αρχικά στάδια μιας κρίσης πείνας.

Το Ισραήλ έχει αναγνωρίσει την έλλειψη τροφίμων, αλλά κατηγορεί τα Ηνωμένα Έθνη για την αποτυχία τους να διανείμουν αποτελεσματικά τις προμήθειες και τη Χαμάς για την κλοπή τους, κάτι που η οργάνωση αρνείται. Μια επίσημη ισραηλινή έρευνα δεν βρήκε «καμία ένδειξη για ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο υποσιτισμού μεταξύ του πληθυσμού της Γάζας», επισήμανε η COGAT.

Σε απάντηση σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την αντίδραση του Ισραήλ στην έλλειψη συμπληρωμάτων, η COGAT δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ενεργούσε με σκοπό «να επιτρέψει και να διευκολύνει τη συνεχή είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Ο Ismail Al-Thawabta, διευθυντής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θεωρούσε ότι οι συνθήκες λιμού ήταν «πιο σοβαρές» από ό,τι αναφερόταν. «Η Χαμάς επιθυμεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να ρέει η βοήθεια στη Γάζα και να φτάνει στον λαό μας», είπε.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατηγόρησε τον Ιούνιο το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί ως όπλο» τα τρόφιμα για τους πολίτες, χαρακτηρίζοντάς το ως έγκλημα πολέμου, αφού κατέγραψε εκατοντάδες ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό στρατό καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν σε σημεία διανομής βοήθειας από την οργάνωση Gaza Humanitarian Foundation (GHF), που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναγνωρίσει ότι οι δυνάμεις του έχουν σκοτώσει ορισμένους Παλαιστινίους που ζητούσαν βοήθεια και δηλώνει ότι έχει δώσει νέες εντολές στους στρατιώτες του για να βελτιώσουν την αντίδρασή τους.

Ισραηλινό χτύπημα στη Γάζα | AP

Μωρό δύο κιλών

Η Kholoud al-Aqra είναι τριών μηνών και ζυγίζει μόνο δύο κιλά, σύμφωνα με τη μητέρα της Heba al-Aqra, πολύ κάτω από το μέσο όρο των σχεδόν έξι κιλών για κορίτσια αυτής της ηλικίας που αναφέρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η Aqra εξακολουθεί να θηλάζει, αλλά με πολύ λίγη τροφή η ίδια δεν παράγει αρκετό γάλα και δεν υπάρχει γάλα για αγορά, είπε. Η Aqra είπε ότι μερικές φορές περνάει μία ή δύο ημέρες χωρίς να τρώει τίποτα εκτός από ένα μπολ σούπα.

«Είμαι εξαντλημένη. Νιώθω ζάλη όταν τη θηλάζω, επειδή δεν υπάρχει καλή τροφή ούτε για μένα», είπε η Aqra μέσω τηλεφώνου από το καταφύγιο τους στο Deir al-Balah στην κεντρική Γάζα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες της αφήγησης της Aqra. Αυτή συνάδει με τις αναφορές των οργανώσεων αρωγής και των Ηνωμένων Εθνών για την κρίση πείνας και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις θηλάζουσες μητέρες και τα βρέφη τους.

Μια τυπική θεραπεία για ένα παιδί σε οξεία υποσιτιστική κατάσταση όπως η Kholoud θα περιελάμβανε αρκετές εβδομάδες σίτισης με θεραπευτικό γάλα, καθώς και άφθονη τροφή για τη θηλάζουσα μητέρα της, συμπεριλαμβανομένων συμπληρωμάτων, είπαν τρεις ειδικοί διατροφολόγοι.

Παρά την αύξηση της βοήθειας και των εμπορικών προμηθειών τροφίμων που εισέρχονται στη Γάζα, εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μικρή διαθεσιμότητα στην αγορά ή στην φιλανθρωπική κοινοτική κουζίνα όπου η οικογένεια αναζητά καθημερινά τροφή, είπε ο Aqra.

Επίσης, δεν έχουν καταφέρει να βρουν συμπληρώματα διατροφής ούτε για το μωρό, ούτε για τη μητέρα του, ούτε για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας.

Όταν οι υποσιτισμένοι άνθρωποι δεν λαμβάνουν συμπληρώματα που μπορούν να πάρουν στο σπίτι μαζί με επαρκή ποσότητα κανονικής θρεπτικής τροφής, η κατάστασή τους αρχίζει να επιδεινώνεται, δήλωσε η Mariana Adrianopoli, υπεύθυνη διατροφής για τον ΠΟΥ.

«Αυτά τα παιδιά είναι ευάλωτα. Το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι εξασθενημένο. Είναι ευαίσθητα σε λοιμώξεις που μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα», είπε. «Η επιδείνωση των συνθηκών υγείας σε έναν υποσιτισμένο πληθυσμό μπορεί να είναι πολύ γρήγορη», ανέφερε επίσης.

Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Γάζας σήμερα, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε σκηνές ή καταφύγια με πολύ λίγο καθαρό νερό και με μεγάλο μέρος του αποχετευτικού συστήματος κατεστραμμένο, οι ασθένειες είναι διαδεδομένες και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο, ανέφεραν όλες οι οργανώσεις αρωγής.

Ταχεία επιδείνωση του υποσιτισμού τον περασμένο μήνα

Και οι έξι οργανώσεις επισήμαναν ανησυχητικούς δείκτες που δείχνουν ταχεία επιδείνωση τον περασμένο μήνα, η οποία, όπως λένε, θα απαιτούσε σημαντική αύξηση των εισαγωγών τροφίμων για να αντιστραφεί, παράλληλα με εβδομάδες συνεχούς παροχής συμπληρωμάτων όπως πάστα φυστικοβούτυρου και εμπλουτισμένο γάλα σε σκόνη για τα άτομα που

Ο αριθμός των παιδιών κάτω των πέντε ετών που καταγράφηκαν ως υποσιτιζόμενα λόγω έλλειψης τροφίμων σχεδόν διπλασιάστηκε από τον Ιούνιο σε πάνω από 12.000, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ περισσότερα από 2.500 είχαν την πιο σοβαρή μορφή ακραίας απώλειας βάρους που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο από ασιτία.

Αυτά τα στοιχεία αφορούν μόνο τα παιδιά που εμφανίστηκαν σε κλινικές ή νοσοκομεία, οπότε ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς πολύ υψηλότερος, σύμφωνα με όλες τις οργανώσεις και τους ειδικούς σε θέματα πείνας με τους οποίους μίλησε το Reuters.

Ταυτόχρονα, από τα 290.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών που χρειάζονται συμπληρώματα για να μην υποστούν σοβαρή υποσιτισμό, μόνο το 3% έλαβε βοήθεια τον Ιούλιο, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Ανθρωπιστική Βοήθεια (OCHA), σημειώνοντας σημαντική πτώση από το μέσο όρο του 26% μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Σε απάντηση σε ερωτήσεις του Reuters, ο OCHA απέδωσε την πτώση στους περιορισμούς στις επιτρεπόμενες ποσότητες, στις ενεργές συγκρούσεις και στην απελπισία που οδηγεί σε λεηλασίες.

Η UNICEF δήλωσε ότι τα αποθέματά της από μικρές συσκευασίες θρεπτικών παστών έχουν εξαντληθεί ή σχεδόν εξαντληθεί, με επαρκή ποσότητα μόνο για 5.000 παιδιά για τον επόμενο μήνα, όπως ανέφερε η υπηρεσία στο Reuters την Τρίτη.

Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι η Γάζα θα εξαντλήσει επίσης ένα άλλο εξειδικευμένο θεραπευτικό τρόφιμο που απαιτείται για τη διάσωση παιδιών που ήδη υποφέρουν από σοβαρή υποσιτισμό που προκαλεί ατροφία μέχρι τα μέσα Αυγούστου, εάν δεν αλλάξει κάτι.

Η UNICEF κατάφερε να φέρει μερικά από αυτά τα συμπληρώματα, γνωστά ως RUTF, αλλά μόνο σε ποσότητα που αρκεί για λιγότερα από 5.800 παιδιά για ένα μήνα. Η UNICEF υπολογίζει ότι σήμερα υπάρχουν 70.000 παιδιά που χρειάζονται RUTF.

Τι εισάγεται

Η γεωργία και η αλιεία, που παραδοσιακά αποτελούν τις κύριες πηγές τροφής στη Γάζα, έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο και τα περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην περιοχή εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές.

Το Ισραήλ έθεσε τέλος στην εκεχειρία τον Μάρτιο και επέβαλε σχεδόν πλήρη αποκλεισμό της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα μέχρι τα τέλη Μαΐου, όταν η Ανθρωπιστική Ίδρυση της Γάζα (GHF) άρχισε να διανέμει κουτιά με τρόφιμα σε τέσσερα σημεία της περιοχής.

Η GHF, σε συνεργασία με την Samaritan's Purse, μια ευαγγελική χριστιανική οργάνωση βοήθειας, άρχισε να φέρνει συμπληρωματικές πάστες την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις καθημερινές αναφορές της GHF, συνολικά περισσότερες από 150.000 συσκευασίες μέχρι στιγμής, αρκετές για περίπου 5.000 παιδιά για ένα μήνα.

Η GHF και η Samaritan's Purse δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με αυτό το θέμα.

Το Ισραήλ άρχισε να διευκολύνει την παράδοση περισσότερης βοήθειας μέσω του κύριου σημείου ελέγχου στη Γάζα από τα τέλη Ιουλίου, αλλά περίπου το 90% των τροφίμων που μεταφέρονται με φορτηγά στη Γάζα καταλαμβάνονται πριν φτάσουν στο σημείο διανομής, είτε από πεινασμένους όχλους είτε από ένοπλες συμμορίες, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της υπηρεσίας βοήθειας του ΟΗΕ OCHA, πράγμα που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην φτάνουν στους πιο ευάλωτους.

Σε απάντηση σε αίτημα για σχόλιο, η GHF δήλωσε ότι τα φορτηγά της δεν είχαν λεηλατηθεί, προσθέτοντας ότι τις τελευταίες ημέρες είχε ξεκινήσει ή δοκιμάσει τρόπους διανομής τροφίμων απευθείας στους ευάλωτους πληθυσμούς.

Έχουν επίσης αρχίσει να εισέρχονται στη Γάζα εμπορικά εφόδια, ένα βήμα που θεωρείται κρίσιμο για την αύξηση της συνολικής ποσότητας τροφίμων και την πρόληψη μιας πιο απότομης ολίσθησης προς την ευρεία υποσιτισμό, παρέχοντας φρέσκα προϊόντα και πλουσιότερα τρόφιμα όπως αυγά, γαλακτοκομικά και κρέας. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν.

«Ο συνολικός όγκος των εφοδίων διατροφής παραμένει εντελώς ανεπαρκής για να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση. Η αγορά πρέπει να πλημμυρίσει. Πρέπει να υπάρχει ποικιλία στη διατροφή», δήλωσε ο Rik Peeperkorn, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Παλαιστίνη