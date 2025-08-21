Ο Νετανιάχου σε διπλό ταμπλό: Βάζει «σφραγίδα» για εισβολή στη Γάζα και ξεκινά επαφές με Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα δώσει την τελική έγκριση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, ενώ παράλληλα θα επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς με στόχο την επιστροφή όλων των ομήρων.

Η ευρείας κλίμακας εισβολή στην πόλη της Γάζας θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός ημερών, αφότου ο Νετανιάχου δώσει την τελική έγκριση σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμα: Επελαύνουν τα «Άρματα του Γεδεών» στη Γάζα: Νοσοκομεία και ΜΚΟ εντός γραμμής πυρός του Ισραήλ

Η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι συμφώνησε σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός από Άραβες μεσολαβητές, η οποία, εάν γίνει δεκτή από το Ισραήλ, θα μπορούσε να αποτρέψει την επίθεση.

Το παιχνίδι του Νετανιάχου

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να καλεί ιατρικούς αξιωματούχους και διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας για να τους ενθαρρύνει να εκκενώσουν προς τα νότια ενόψει της εκτεταμένης επιχείρησης. Ο στρατός σχεδιάζει να καλέσει 60.000 εφέδρους και να ανανεώσει την υπηρεσία 20.000 ακόμη.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 36 Παλαιστίνιους σε όλη τη Γάζα την Πέμπτη, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία. Μια ανανεωμένη επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη περισσότερα θύματα και εκτοπισμούς στην περιοχή.

Πολλοί Ισραηλινοί φοβούνται ότι θα μπορούσε επίσης να καταδικάσει τους υπόλοιπους 20 περίπου ζωντανούς ομήρους που κρατούνται από μαχητές της Χαμάς.

Εντός ημερών η επιχείρηση στη Γάζα

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν ήδη ξεκινήσει πιο περιορισμένες επιχειρήσεις στη γειτονιά Ζεϊτούν της πόλης και στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπαλίγια, περιοχές όπου έχουν πραγματοποιήσει αρκετές προηγούμενες επιθέσεις.

Διαβάστε ακόμα: Ισπανία: Κλείνουν παραλίες επειδή εμφανίστηκε ο «μπλε δράκος» - Ποιο είναι το δηλητηριώδες πλάσμα

Ο στρατός λέει ότι σχεδιάζει να επιχειρήσει σε περιοχές όπου δεν έχουν ακόμη εισέλθει χερσαία στρατεύματα και όπου, όπως λέει, η Χαμάς εξακολουθεί να διαθέτει στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πολλά σημάδια μαζικής φυγής Παλαιστινίων, όπως συνέβη όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε μια προηγούμενη επίθεση στην πόλη της Γάζας τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Ο στρατός λέει ότι ελέγχει περίπου το 75% της Γάζας και οι κάτοικοι λένε ότι πουθενά στην περιοχή δεν αισθάνονται ασφαλείς.

Πηγή: Associated Press

