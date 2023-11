Η Pink θα μοιράσει 2.000 «απαγορευμένα» βιβλία σε συναυλίες της

Η τραγουδίστρια Pink θα μοιράσει 2.000 δωρεάν αντίτυπα βιβλίων στις συναυλίες της στο Μαϊάμι αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για τίτλους που έχουν «απαγορευτεί» από ορισμένα σχολεία της Φλόριντα.

Η σταρ εμπλέκεται στη διαμάχη που έχε ξεσπάσει σχετικά με την απόφαση ορισμένων σχολικών αιθουσών και βιβλιοθηκών να αφαιρέσουν βιβλία με σεξουαλικό περιεχόμενο ή θέματα σεξουαλικότητας, ταυτότητας φύλου και φυλής. «Είναι μπερδεμένο, είναι εξοργιστικό, είναι λογοκρισία» κατήγγειλε η ίδια.

Η Pink έχει ενώσει τις δυνάμεις της με την Pen America, μια ομάδα εκστρατείας που λέει ότι υπερασπίζεται την ελευθερία της έκφρασης των συγγραφέων, για να προχωρήσει στην πρωτότυπη διαμαρτυρία της.

Η καλλιτέχνις επεσήμανε πως έχει ιδιαίτερη σχέση με τα βιβλία από μικρή ηλικία και δεν μπορούσε να μείνει αμέτοχη. «Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να βλέπουμε τις Αρχές να βάζουν στο στόχαστρο βιβλία σχετικά με τη φυλή, τον ρατσισμό και να στρέφονται κατά συγγραφέων που είναι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μαύρων συγγραφέων. Κάνουμε τόσες διαμαρτυρίες για την ισότητα σε αυτή τη χώρα και κανείς δεν θέλει να δει την πρόοδο αυτή να αντιστρέφεται».

Τα βιβλία που θα μοιραστούν είναι τα εξής: Beloved - Toni Morrison, The Family Book - Todd Parr, The Hill We Climb - Amanda Gorman και Girls Who Code - Reshma Saujani.

Οι αρχές της Φλόριντα λένε ότι θέλουν να περιορίσουν το ακατάλληλο και επιβλαβές υλικό, αλλά ότι δεν απαγορεύουν τα βιβλία.

Η Υπηρεσία Παιδείας της Φλόριντα σημείωσε, επίσης, πως «δεν απαγορεύονται τα βιβλία», ενώ ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις - του Ρεπουμπλικανικού κόμματος - αποκάλεσε «απάτη» τα όσα λέγονται περί απαγόρευσης. Όπως είπε, θέλω το εκπαιδευτικό σύστημα να «είναι ελεύθερο από τη σεξουαλικοποίηση αλλά και επιβλαβές περιεχόμενο για μαθητές».

«Το να αποκαλύψουμε την απάτη με τα περί απαγόρευσης βιβλίων είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι ορισμένοι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τα σχολεία για κατήχηση. Στη Φλόριντα, το πορνογραφικό και ακατάλληλο υλικό, που έχει μπει κρυφά στις τάξεις και τις βιβλιοθήκες μας, για να σεξουαλικοποιήσει τους μαθητές μας, παραβιάζει τα εκπαιδευτικά πρότυπα της πολιτείας μας» υπογράμμισε ο ίδιος.