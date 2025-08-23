Η πόλη με το ακριβότερο ενοίκιο στην Ευρώπη - Και όμως δεν είναι η Αθήνα

Γίνεται συχνά λόγος για την Αθήνα και την τεράστια αύξηση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Είναι όντως πρωταθλήτρια η Αθήνα στις τιμές των ενοικίων ή τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα σε άλλες μεγαλουπόλεις;

Υπάρχει κάποιο όριο, κάποιο ταβάνι στις αυξήσεις των ενοικίων; Υπάρχει κάποια μεγαλούπολη εκεί έξω όπου ο ήλιος καίει τις πλάτες μας και το μπιλιέτο του ενοικίου ευφραίνει τις καρδιές μας;

Η σύντομη απάντηση είναι ένα μεγάλο και ξεκάθαρο ΟΧΙ.

Η έκρηξη του πληθωρισμού και η «στενότητα» στα προσφερόμενα ακίνητα, εκτόξευσε τις τιμές στο Θεό. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στο πρώτο τετράμηνο του 2025, οι τιμές των ενοικιαζόμενων ακινήτων συνέχισαν το σερί της αύξησης που είχαν από την περασμένη χρονιά. Μέχρι στιγμής καταγράφεται αύξηση ύψους 3,2%.

Στα σχετικά στοιχεία της Eurostat παρατηρείται μια εντυπωσιακή καταγραφή: Σχεδόν όλες οι χώρες της Ε.Ε έχουν δώσει αυξημένες τιμές ενοικίων. Υπάρχουν όμως και χώρες όπως η Εσθόνια (+220%), η Λιθουανία (+184%) και η Ιρλανδία (+115%) που παρουσίασαν αστρονομικές αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει καταγράψει μικρή πτώση, γύρω στο 11%, αν και η Eurostat αναφέρει πως τα διαθέσιμα δεδομένα προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και δεν θεωρούνται πλήρη.

Οι αστρονομικές τιμές

Στο πρώτο τετράμηνο του 2025 παρατηρούμε στα ενοίκια μια νέα πραγματικότητα ανά την Ευρώπη, καθώς ο μέσος όρος αγγίζει πλέον τα 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο Δουβλίνο, την πόλη με την μεγαλύτερη αύξηση στο ύψος των ενοικίων παρατηρούνται σήμερα ενοίκια στα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (με τους μέσους μισθούς να ξεπερνούν τα 3.500 ευρώ). Στη Γενεύη το μέσο ενοίκιο ανέρχεται στα 34,5 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ στο Λονδίνο (στην καρδιά μας παραμένει ευρωπαϊκό), συζητάμε πλέον ανοικτά για ενοίκια ύψους 2.700 ευρώ (για σπίτια 50-60 τετραγωνικών).

Είναι γεγονός ότι οι μεγάλες πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης παραμένουν απλησίαστες. Στη Ζυρίχη τα 2.540 ευρώ για ένα σπίτι με μια κρεβατοκάμαρα θεωρούνται λογική τιμή (με τους μέσους μισθούς να έχουν αγγίξει τα 7.000 ευρώ), ενώ και στο Άμστερνταμ τα ενοίκια έχουν σκαρφαλώσει στα 2.000 ευρώ. Προς την Ανατολή, οι τιμές παραμένουν πολύ χαμηλότερες: 550 ευρώ στη Σόφια, 600 στο Ταλίν και το Ζάγκρεμπ, 649 στη Βουδαπέστη. Στην Αθήνα το ενοίκιο για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών, έχει σχεδόν πατήσει τα 500 ευρώ. Όταν πρόκειται για νεόδμητο, συχνά τα ξεπερνάει.

Το παράδειγμα της Γερμανίας

Ακόμη και μέσα στην ίδια χώρα, οι αποστάσεις στα κόστη ενοικίων μπορεί να είναι αχανείς. Στη Γερμανία, χρειάζεσαι ως και 2.550 ευρώ για να μείνεις μόνος στο Μόναχο (κακό λογοπαίγνιο), ενώ στη Φρανκφούρτη τα αντίστοιχα κόστη έχουν ξεπεράσει πια τα 2.000 ευρώ.Στο Βερολίνο δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό που λέμε «τσάμπα πράγμα» καθώς το ενοίκιο για ένα σπίτι με μια κρεβατοκάμαρα «σκαρφαλώνει» πια στα 2.180 ευρώ. Αντίθετα, πόλεις όπως το Μαγδεμβούργο, δεν ξεπερνούν τα 1.130–1.180 στις τιμές των ενοικίων και συγκεντρώνουν ολοένα και περισσότερους «θαυμαστές».

Η περίπτωση της Πορτογαλίας

Ο παράδεισος των «ψηφιακών νομάδων», η Λισαβόνα, έχει δει μια ξεκάθαρα πίεση στην αγορά των ενοικίων, με τις τιμές να εκτοξεύονται κατά 17%. Για το ενοίκιο ενός μικρού διαμερίσματος, απαιτούνται πια, τουλάχιστον 1.200 ευρώ, σε μια κατάσταση που πλησιάζει αυτή των Βρυξελλών, όπου τα ενοίκια επίσης δεν πέφτουν κάτω από τα 1.200 ευρώ.

Ναι αλλά οι μισθοί;

Το Euronews σε άρθρο του με τίτλο «Μπορώ να ζήσω εδώ; Μια κατάταξη των ευρωπαϊκών πόλεων με βάση αναλογία ενοικίου μισθού» μας δίνει μια εικόνα των μισθών και των ενοικίων στις ευρωπαϊκές πόλεις, αν και η σχετική πηγή των δεδομένων, με τίτλο "Mapping The World Prices" ελέγχεται για την εγκυρότητα της. Πάντως μας δίνει την εικόνα που όλοι ξέρουμε. Πεντακόσια ευρώ είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ για να νοικιάζεις 50 τετραγωνικά στην Αθήνα.

Με πληροφορίες από: Property-forum, Eurostat, Euronews,