Η πόλη που είναι εθισμένη στην Coca Cola: Δεν θα πιστέψετε πώς την χρησιμοποιούν

Σε μια απομακρυσμένη ορεινή πόλη όπου το καθαρό πόσιμο νερό θεωρείται πολυτέλεια, οι ντόπιοι στρέφονται στην Coca-Cola - και όχι μόνο για αναψυκτικό.

Στην φτωχότερη και νοτιότερη πολιτεία του Μεξικού, την Τσιάπας, τα ανθρακούχα ποτά είναι βαθιά ριζωμένα στην τοπική κουλτούρα. Και στην πόλη Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, η εμμονή έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, με ορισμένους κατοίκους να καταναλώνουν έως και δύο λίτρα Coca-Cola κάθε μέρα, ή περίπου 800 λίτρα ετησίως, σύμφωνα με το Πολυεπιστημονικό Κέντρο Έρευνας Τσιάπας και Νοτίων Συνόρων.

Τα εμβληματικά κόκκινα και άσπρα λογότυπα κοσμούν τα ράφια των καταστημάτων, τους πάγκους στους δρόμους, ακόμη και τα ιερά.

Μεξικό: «Γεμίζουν τα μπιμπερό των παιδιών τους με Coca-Cola»

Και η εμμονή της πόλης με την Coca-Cola δεν σταματά εκεί, καθώς ορισμένοι κάτοικοι είναι γνωστό ότι γεμίζουν τα μπιμπερό των παιδιών τους με Coca-Cola αντί για γάλα.

Μία ώρα μακριά από το Σαν Κριστόμπαλ, στην ιθαγενή πόλη Σαν Αντρές, οι ντόπιοι θεωρούν το ανθρακούχο ποτό υγρό χρυσό.

Οι σαμάνοι το χρησιμοποιούν ως μέρος των θρησκευτικών τους τελετών και προσεύχονται τακτικά πάνω από μπουκάλια Coca-Cola καθώς εκτελούν τελετουργίες.

Ψυγεία γεμάτα με μπουκάλια Coca-Cola βρίσκονται δίπλα στα ιερά ιερά τους, έτοιμα να πουλήσουν σε πιστούς ντόπιους που τα χρησιμοποιούν ως προσφορές, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι το ποτό έχει θεραπευτικές δυνάμεις.

Αλλά η θρησκεία δεν είναι ο μόνος λόγος για την εξάρτηση της πολιτείας από την Coca-Cola, και πίσω από το τελετουργικό κρύβεται μια σκοτεινή πραγματικότητα.

Με τον αυξανόμενο πληθυσμό, το ασφαλές πόσιμο νερό γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο στην περιοχή, με ορισμένες γειτονιές να έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό μόνο λίγες φορές την εβδομάδα.

(1/9) People in Chiapas drink more than 2 liters of soda daily.



A thread on Mexico's deadly soda addiction 🥤: pic.twitter.com/2uQVp2sRF5 — Latinometrics (@LatamData) October 12, 2022

Μόλις το 7% των νοικοκυριών στην Τσιάπας πιστεύουν ότι το νερό τους είναι ασφαλές για κατανάλωση, σύμφωνα με εθνική έρευνα του 2023, αναγκάζοντας πολλά να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό ή το αεριούχο ποτό, το οποίο είναι εξίσου φθηνό.

Ένα τοπικό εργοστάσιο που ανήκει στην Femsa, έναν όμιλο τροφίμων και ποτών που κατέχει τα δικαιώματα εμφιάλωσης και πώλησης Coca-Cola στη Λατινική Αμερική, επιτρέπεται να αντλεί περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα στο πλαίσιο παραχώρησης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ οι τοπικές κοινότητες αγωνίζονται να βρουν ασφαλές πόσιμο νερό.

Οι επικριτές πιστεύουν ότι η πολυεθνική είναι ένοχη ότι δημιούργησε ένα δίκτυο εθισμού.

Coca-Cola: Τι υποστηρίζουν οι γιατροί για τον εθισμό των κατοίκων

Ο γιατρός Μάρκος Αράνα, ο οποίος κάνει εκστρατεία κατά της δύναμης και της επιρροής της Coca-Cola, λέει ότι «η Coca-Cola έχει αναπτύξει μια στρατηγική ακριβώς έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη οπουδήποτε.

«Πείθουν τους καταναλωτές να πωλούν αναψυκτικά σε μικρή κλίμακα και προφανώς δημιουργούν πολλούς αιχμάλωτους πελάτες».

Η κρίση χρονολογείται από το 1994, όταν το Μεξικό υπέγραψε τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής, η οποία άνοιξε το δρόμο για φθηνά και προσβάσιμα αναψυκτικά.

Ως αποτέλεσμα, η Coca-Cola έχει κατακλύσει την αγορά και έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή και τον πολιτισμό του Μεξικού.

Ωστόσο, η δημοτικότητα της Coca-Cola έχει οδηγήσει σε μια «καταστροφική» κρίση παχυσαρκίας στην Τσιάπας, λένε οι υγειονομικοί αξιωματούχοι, με αρκετούς κατοίκους να υποφέρουν πλέον από διαβήτη τύπου 2.

Τα παιδιά του Μεξικού καταναλώνουν περισσότερο πρόχειρο φαγητό από οπουδήποτε αλλού στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με τη UNICEF, η οποία χαρακτηρίζει την επιδημία παιδικής παχυσαρκίας του έθνους ως έκτακτη ανάγκη.

Το ένα τρίτο των παιδιών στο Μεξικό θεωρούνται ήδη υπέρβαρα ή παχύσαρκα, σύμφωνα με κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία.

Μια μελέτη του 2020 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έδειξε ότι το Μεξικό πρόκειται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος του προσδόκιμου ζωής - κατά μέσο όρο τουλάχιστον τέσσερα χρόνια - λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

Οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι περίπου το 39% των Μεξικανών είναι υπέρβαροι και το 36% παχύσαρκοι. Περίπου το 10% των Μεξικανών πάσχουν από κάποια μορφή διαβήτη.

Κι όμως, η Coca-Cola συνεχίζει να κυκλοφορεί παρά το θανατηφόρο κόστος της.

Πηγή: Daily Mail