Η Πολωνία «μυρίζει» πόλεμο: Πώς οι συζητήσεις με τη Γερμανία θα αλλάξουν και πάλι την Ευρώπη

Με τα ΜΜΕ και τον πρόεδρο της χώρας να κάνουν λόγο ότι «πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο», η Πολωνία εισέρχεται σε μία νέα φάση έντασης σε ό,τι αφορά τα «μέτωπα» της στην ανατολική Ευρώπη, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, ειδικά μετά την «εισβολή» των drones στη Βαρσοβία.

Σε απόψεις τους, Πολωνοί δημοσιογράφοι επισημαίνουν πως οι κάτοικοι της Πολωνίας «μυρίζουν και γεύονται τον πόλεμο», θέτοντας παράλληλα ένα βασικό ερώτημα: εάν μπορεί η Ευρώπη να τους υπερασπιστεί, ή θα αναγκαστούν να προσφύγουν στον «Θείο», αρκετά παραλλαγμένο και φιλικά προσκείμενο προς τη Ρωσία, «Σαμ».

Οι Πολωνοί έχουν αρχίσει να βιώνουν τους ήχους, τις μυρωδιές και τις γεύσεις του πολέμου. Η συντριπτική πλειοψηφία τους έχει ήδη συνειδητοποιήσει ότι η ζωή τους χωρίζεται σε μια περίοδο πριν και μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, αν και ο «καυτός» πόλεμος δεν έχει φτάσει ακόμα στα σπίτια τους. Κανείς δεν έχασε τη ζωή του στην επίθεση με ρωσικά drones, μόνο ένα σπίτι καταστράφηκε, γράφουν τα πολωνικά ΜΜΕ.

Στρατιωτικός του ΝΑΤΟ σε άσκηση | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA

Πολωνία: Πώς ετοιμάζεται για πόλεμο

Τα drones εντοπίστηκαν σε απόσταση 300-350 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας, καθώς τα περισσότερα από αυτά επιτέθηκαν από το έδαφος αυτής της χώρας. Εκατομμύρια Πολωνοί έλαβαν μήνυμα για τον κίνδυνο και σε ορισμένες πόλεις ηχούσαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

Το Σάββατο, πολωνικά και ολλανδικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ξανά και ήχησαν προειδοποιήσεις για αεροπορική επιδρομή σε δύο πόλεις της περιφέρειας του Λούμπλιν, που συνορεύει με τη χώρα μας. Το αεροδρόμιο έκλεισε.

Για τους Πολωνούς, ο πόλεμος δεν είναι πλέον ξένος, είναι «δικός μας», συνεχίζουν τα πολωνικά μέσα για τις εξελίξεις στο ανατολικό μέτωπο και πώς μπορούν να αλλάξουν, ξανά, οι ισορροπίες.

Οι περισσότεροι από αυτούς καταλαβαίνουν ότι, χωρίς να περιμένει το αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, η Μόσχα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει. Διότι ο πόλεμος είναι η ουσία της διακυβέρνησης του Πούτιν και της συμμορίας του. Χωρίς πόλεμο, δεν μπορούν να υπάρξουν, όπως δεν μπορεί να υπάρξει και η χώρα τους, προσθέτουν τα πολωνικά δημοσιεύματα.

Το ΝΑΤΟ πέρασε το τεστ. Με την κατάρριψη τεσσάρων drones πάνω από την Πολωνία, η Συμμαχία ένιωσε τα όρια των δικών της αδυναμιών και περιορισμών, αλλά και τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητές της, καταγράφουν.

Πολωνία: Ο ρόλος της Γερμανίας

Δεν είναι μυστικό ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προτιμά να συνεργάζεται με τον άλλο Πολωνό ηγέτη, τον κεντρώο πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.

Ωστόσο, την Τρίτη θα υποδεχτεί τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, έναν εθνικιστή που υποστηρίζεται από το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει αποζημιώσεις για την εισβολή και την κατοχή της Πολωνίας από τη ναζιστική Γερμανία κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, γράφει με τη σειρά του το Politico.

Οι σχέσεις μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας τα τελευταία χρόνια έχουν κυμανθεί μεταξύ στενής συνεργασίας και ανοιχτών τριβών. Ενώ οι δύο χώρες έχουν ισχυρές εμπορικές σχέσεις και συνεργάζονται όλο και περισσότερο στον τομέα της άμυνας, ο Ναβρότσκι και οι πολιτικοί του PiS έχουν καταγγείλει την επιρροή της ΕΕ στις πολωνικές υποθέσεις και έχουν τροφοδοτήσει τις παρατεταμένες δυσαρέσκειες για την ιστορική καταστροφή που προκάλεσε η ναζιστική Γερμανία στην Πολωνία.

Η σχέση είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, δήλωσε ο Knut Abraham, συντονιστής για τις σχέσεις με την Πολωνία στο γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μια λάθος προφορική φράση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αναταραχές», είπε.

Ο Ναβρότσκι, πρώην πυγμάχος, προσωποποιεί από πολλές απόψεις το είδος του πολωνικού λαϊκισμού που ανησυχεί περισσότερο τον Μερτς και τους συμμάχους του. Ο Πολωνός πρόεδρος εξελέγη τον Ιούνιο με ένα πρόγραμμα που έθετε την Πολωνία σε πρώτη προτεραιότητα και περιλάμβανε εκκλήσεις προς τη γερμανική κυβέρνηση να καταβάλει αποζημιώσεις — ένα αίτημα που το Βερολίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Ο κοινός εχθρός, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν κατάφερε να ενώσει ευρύτερα τους Γερμανούς ηγέτες και την πολωνική λαϊκιστική δεξιά, ακόμη και μετά την είσοδο ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα, σε μια ενέργεια που οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν ως σκόπιμο σχέδιο εναντίον του Ο Ναβρότσκι προσπάθησε πράγματι να συνδέσει το αίτημα για αποζημιώσεις με τον κοινό ευρωπαϊκό αγώνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας.

«Οι αποζημιώσεις δεν θα χρησιμεύσουν ως εναλλακτική λύση στην ιστορική αμνησία, αλλά η Πολωνία, ως κράτος πρώτης γραμμής, ως βασική χώρα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, χρειάζεται δικαιοσύνη και αλήθεια [και] σαφείς σχέσεις με τη Γερμανία», δήλωσε ο Ναβρότσκι νωρίτερα αυτό το μήνα κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης μνήμης για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ναβρότσκι «σίγουρα θα αναφερθεί στο θέμα» κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Βερολίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Ραφάλ Λεσκιέβιτς. Ο Πολωνός πρόεδρος έχει προγραμματίσει να συναντήσει τον Μερτς καθώς και τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνεντεύξεις Τύπου, περιορίζοντας έτσι τις ευκαιρίες για δημόσιες εκδηλώσεις διαφωνίας.

Με πληροφορίες από Poltiico